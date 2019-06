Pagan Online - Diablo iz Vojvodine

Pagan Online

Proizvođač/Izdavač Mad Head Games/Wargaming.net Žanr Akcijski RPG Platforme PC Datum izlaska 2019.

Sigurni smo da se developeri neće ljutiti zbog naslova, s obzirom na to da bi svakome trebalo biti čast povezivati ih s jednom od najuspješnijih akcijskih RPG franšiza svih vremena, a i svaki naslov tog žanra ionako dobiva sličan tretman. Sjetimo se samo odličnog Path of Exilea, koji je tijekom godina nadograđivan masivnom količinom sadržaja i predstavlja jedan od ponajboljih hack’n’slash naslova koji je uspješno izašao iz sjene Blizzardovog uratka. Pagan Online s potonjim sličan je na prvi pogled, no tek nakon što smo imali priliku zaigrati razvojnu verziju, na vidjelo su izašle sve one finese koje uradak Mad Head Gamesa izdvajaju od konkurencije.

Smješten u Slavensku mitologiju, s gomilom nama zabavnih referenci poput “drevna kutia”, koja će igračima iz neslavenskih zemalja predstavljati samo još jedan čudan naziv pretežak za izgovaranje, Pagan Online u početku nam nudi tri heroja, pri čemu valja biti oprezan. Naime, nakon što odaberemo jedan, drugi ne možemo otključati dok ne sakupimo dovoljan broj kristala, što je u najmanju ruku preko nekoliko sati igranja. S obzirom na unikatne kontrole, posljednja stvar koju želite napraviti je odabrati pogrešno i provesti vrijeme gunđajući kako vam uloga tenka Istoka zapravo ne leži te kako biste više voljeli dalekometnu čarobnicu Anyu ili stručnjaka za DPS, Kingewitcha, pa je prije samog klika poželjno odgledati nekoliko videa i pročitati što o njima kažu oni koji su ih zaigrali – govorimo iz vlastitog iskustva.

Svog odabranika kontroliramo klasičnom kombinacijom WASD, a okolne tipke i miš služe za usmjeravanje napada i izvršavanje specijalnosti, što je izazvalo dvojake reakcije igrača. U osnovi, s konceptom “twin stick shootera” nismo imali problema, osim što u ovoj inačici nismo mogli redefinirati tipke, ali to ne uzimamo kao zlo – ipak je igra još u razvoju. Ono što nam se svidjelo jest sustav napretka, odnosno mogućnosti biranja misija, koje su realno vrlo kratke, pri čemu one duže iziskuju dvadesetak minuta igranja. Sjetimo li se Diabla III i nužnosti dužeg prisustva u jednom nasumično generiranom području, takav pristup kraćim scenarijima predstavlja idealnu zabavu ako nemate viška vremena u komadu.

Što se tiče sadržaja samih scenarija, oni se sastoje od valova protivnika koji variraju ovisno o samom poglavlju priče, kao i bossova za koje valja primijeniti različite taktike, i nerijetko smo u prvom naletu pogibali, bez obzira na bjesomučno ispijanje bočica zdravlja. Upravo se u njima kombinacija WASD kretanja i usmjeravanja napada pokazala i najkorisnijom, jer se ne može dogoditi da slučajnim klikom zalutate u područje AOE-a, već je stajanje u njemu isključivo krivnja naviknutosti na dosadašnje slične naslove. Njima je težina postupno rasla i smrt smo viđali tek nakon nekoliko sati na težim stupnjevima, a u Pagan Onlineu nema praštanja, i prvi respawn doživjeli smo već u drugom scenariju.

Uz mogućnost izrade gomile predmeta, otključavanje likova, njihovo opremanje, izbor različitih težina, Pagan Online djeluje robusno i zabavno, premda je vidljivo da na njemu ima još dosta posla, što uz činjenicu da je izlazak zakazan za ovu godinu, developerima ostavlja malo vremena za neke veće izmjene koje su, prema mišljenju igrača ove razvojne inačice, nužne. Kako god bilo, nadamo se najboljem ishodu.