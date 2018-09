Shadow of the Tomb Raider - Mračni kraj novog početka

INFO Proizvođač/Izdavač Eidos Montreal / Square Enix Žanr Akcijska avantura Platforme PC, Xbox One, PS4 Datum izlaska 14. rujna 2018.

Tomb Raider iz 2013. godine predstavio nam je potpuno novu Laru Croft. Bila je to mlada, znatiželjna djevojka, koju je splet okolnosti doveo u opasnost. Mnogi igrači tada nisu shvaćali zašto je neustrašiva Lara odjednom postala sušta suprotnost heroine na koju su navikli, no Crystal Dynamics imao je jasnu viziju – izgraditi Laru Croft iznova i igračima pružiti uvid u događaje koji su je učinili onim što jest. Evolucija nove Lare podijeljena je u tri faze, od kojih je svaka dobila svoju igru, pa je Lara koju ćemo gledati za nekoliko dana znatno drugačija od one koju smo vidjeli prije pet godina.

Iz uplašenog pačeta koje je život mimo njene volje bacio u opasnost (Tomb Raider), preko znatiželjne ali neiskusne istraživačice, koja se još uvijek teško nosi s posljedicama svojih djela (Rise of the Tomb Raider), Lara će u ovogodišnjem nastavku izrasti u heroinu koja je spremna riskirati sve kako bi zadovoljila svoju želju za istraživanjem i koja je naučila živjeti s činjenicom da je na svakoj avanturi prate smrt, eksplozije i sveopći kaos.

Priča o džungli

Shadow of the Tomb Raider vremenski je smješten nedugo nakon radnje prethodne igre serijala, u kojoj je Lara saznala kako je život njezina oca ipak završio drugačije nego što je ranije mislila, i kako iza njegove smrti zapravo stoji organizacija Trinity. Želja za osvetom Laru odvodi u Južnu Ameriku, u potragu za drevnim majanskim artefaktom koji joj može pomoći da konačno stane na kraj Trinityju. Ono što ne zna jest da diranjem spomenutog artefakta može prouzročiti apokalipsu, što će se otkriti u prvih nekoliko minuta igre i Laru natjerati da, osim puta do osvete, potraži i put do spašavanja svijeta.

Novo okruženje u Shadow of the Tomb Raideru neće imati samo estetski značaj. Dapače, razvojni tim ističe kako je kontrast između tropskog napuštenog otoka u prvoj igri reboota, prohladnog Sibira u Rise of the Tomb Raideru, i južnoameričke džungle u posljednjem nastavku pomno osmišljen kako bi pratio razvoj glavnog lika.

Prema riječima režisera nove igre Daniela Bisona, džungla je mnogo složenija i višeslojnija od ranijih okruženja te djeluje doista živo. Živost svijeta bila je vidljiva u jednoj od hands-on demonstracija, u kojoj su se mogle vidjeti neskriptirane animacije urušavanja podloge po kojoj Lara hoda, reakcije divljeg svijeta na buku koju Lara proizvodi i slično. Osim toga, živosti će u punoj igri pridonijeti i stanovnici svijeta kojim Lara korača. Naime, za razliku od prethodne dvije igre, svijet Shadow of the Tomb Raidera naseljen je civilima koji se okupljaju u takozvanim hubovima, i s kojima je moguće komunicirati, bilo trgovinom ili neobaveznim ćaskanjem, kojim će Lara moći otkriti lokacije sporednih misija, legende o sakrivenom blagu ili nešto tome slično.

Smrt iz zasjede

Već prilikom prvih najava, iz Eidos Montreala – tima koji je od Crystal Dynamicsa preuzeo razvoj treće igre reboota – curile su informacije kako će Shadow of the Tomb Raider donijeti priču o mračnoj Lari, a nakon nekoliko demonstracija gameplaya koje su novinari imali prilike vidjeti na sajmovima, jasno je i o čemu se radi.

Osim platformskih sekvenci, koje bi u ovoj igri trebale biti izraženije – baš kao što su bile u vremenima prije reboota – akcijske će sekvence nositi određenu težinu. Naime, Lara će u ovom nastavku pokazati svoje pravo lice i odmaknuti se od uplašene djevojke koju je predstavljala u Tomb Raideru iz 2013. godine. To znači da će biti mnogo smrtonosnija i spremna učiniti sve kako bi došla do cilja, bez obzira na to koliko rizika morala preuzeti i koliko kaosa morala prouzročiti.

U dosad prikazanim akcijskim sekvencama Lara izgleda kao da uživa u ubijanju – što je donekle razumljivo jer ubija članove organizacije Trinity – no to ne znači da glumi Ramba. Naprotiv, razvojni je tim u nekoliko navrata naglasio kako od igrača očekuje da u borbi s neprijateljima razmišljaju taktički, zbog čega je poradio na sustavu šuljanja i zasjeda. Lara će ovaj put na raspolaganju imati veći broj zaklona, a svojevrsne “arene” u kojima će ulaziti u sukobe s neprijateljima bit će otvorenije i znatno manje linearne.

U jednoj od prikazanih sekvenci Lara se tako penje na stablo kako bi s njega odapela strijelu kroz vrat protivnika, i u stilu Batmana skočila na tlo, držeći se za uže povezano s tom istom strijelom. Kao rezultat toga istovremeno se sigurno dočekala na tlu i sakrila tijelo preminulog visoko u krošnju. Sličnih je sekvenci mnogo i najčešće kreću iz zasjede, što ide u prilog izjavi šefa Eidos Montreala Davida Anfossija, koji kaže kako najbolji igrači nikad neće ulaziti u izravne sukobe te da protivnici neće ni znati da Lara vreba na njihovom teritoriju.

Za to da Larina avantura bude raznolika pobrinut će se troslojni sustav razvoja koji Lari omogućuje da razvija svoje vještine (u tri grane), unaprjeđuje oružja te od prikupljenih sirovina gradi alate, oklope i zamke. Pomoći će i obnovljeni Survival Instinct, sustav koji Lari omogućuje da vidi lokacije neprijatelja te lakše pronađe sirovine i sakrivene putove u džungli.