Starfield - Skyrim u svemiru

Oko smišljanja naslova za ovu najavu nismo se dugo premišljali, s obzirom na to da je Starfield, novi projekt Bethesde, upravo tim riječima opisao Todd Howard koji predvodi razvoj

Starfield Proizvođač/Izdavač Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks Žanr RPG Platforme PC, Xbox X/S Datum izlaska Q1/Q2 2023.

Novi veliki projekt Bethesde, SF RPG Starfield, službeno je najavljen 2021. godine, iako je prema riječima samih autora, s razvojem započeo tri godine ranije. Dakako da su fanovi njihovih popularnih RPG-ova, poglavito Skyrima i Fallouta, odmah bacili oko na njega i nestrpljivo čekali 2022., za kada je najavljen izlazak. Nažalost, prema novim informacijama, čekanje je produženo za godinu dana, no Bethesda se ipak smilovala i podarila nas novim detaljima o ovom projektu koji je sam Todd Howard prilično znakoviti prozvao "Skyrimom u svemiru". Prije no što krenemo u predstavljanje poznatih detalja, kratka napomena kako će, s obzirom na nedavnu akviziciju Zenimaxa, pa tako i same Bethesde, od Microsofta, Starfield biti objavljen samo za PC i Xbox Series X/S, a PlayStation je u potpunosti izostavljen.

Sudeći prema zapletu, ljudska rasa u naredna je dva stoljeća prilično napredovala, s obzirom na to da se radnja odvija dvadesetak godina nakon velikog rata za kolonije, vođenog početkom 24. stoljeća, u sustavu koji je 50 svjetlosnih godina udaljen od našeg. Veliki rat između United Coloniesa i Freestar Collectivea završio je potpisivanjem nesigurnog primirja, a tada na scenu stupa naš junak ili junakinja, kao pripadnik Constellationa, neovisne udruge svemirskih istraživača.

Dakako, u stilu ranijih uradaka Bethesde, prvo ćemo ga kreirati, a sâm proces će, prema najavi, biti mnogo robusniji, uz pregršt opcija. Uz odabir izgleda našeg istraživača, moći ćemo birati njihovu pozadinsku priču, koja će uvjetovati tri početne sposobnosti, a njih će biti moguće nadograđivati njihovim korištenjem, ili, pak, završavanjem posebnih izazova. Osobnost koju je također moguće birati, pak, dolazi s vrlinama i manama, pa će, primjerice, likovi moći imati povećanu izdržljivost na površinama planeta, dok će u svemiru biti ranjiviji.

Istraživanje je ključ uspjeha, a prema najavi, pred nama je preko stotinu sunčevih sustava, s preko tisuću planeta, na kojima nas čekaju brojni izazovi, poput izgradnje postaja. Iako mehanika izgradnje počiva na temeljima one iz Fallouta 4, koja je realno, bez modifikacija bila loša, prema riječima sretnika koji su zavirili u demo verziju, u slučaju Starfielda mnogo je elegantnija i pristupačnija.

Uz obaveznu izradu i nadogradnju opreme za istraživanje planeta, zanimljivost je kako ćemo se istodobno baviti i prilagodbom naših svemirskih brodova, od kozmetičkih preinaka, do ugradnje dijelova raznih proizvođača, koji će direktno utjecati na igrivost. Nedavna prezentacije prvi je put otkrila i Vasca, robotskog pratitelja koji će nam biti sudrug u ekspedicijama, što je ponovno posuđeno iz Fallouta 4. Premda će Vasco biti naoružan nekim osnovnim oružjima, primarna mu je namjena prenošenje tereta i vrijedne opreme, kako bismo se na terenu mogli prilagoditi situacijama, umjesto da se vraćamo u baze isključivo zbog opremanja.

S obzirom na to da je riječ o RPG-u, ne čudi podatak da je za potrebe dijaloga u Starfieldu dosad napisano preko 140.000 linija teksta, dok ih je, primjerice, Skyrim imao "samo" 60.000, a Fallout 4,111.000, što u prijevodu znači da nas očekuje mnogo čavrljanja s ogromnim brojem NPC-jeva. Doduše, osim podatka da nas u tom virtualnom svijetu očekuje nekoliko frakcija, za koje će nesumnjivo trebati odraditi masu zadataka, ne znamo mnogo o njihovim odnosima, kao, uostalom, i glavnoj priči kao pozadini svih akcija koje ćemo provoditi u igri, no otkrivanje tijekom igranja jedno je od čari Bethesdinih igara.

Osim napucavanja na tlu, pobornici ratovanja brodovima će također doći na svoje. Naime, Starfield nam donosi i borbe brodovima, koje su, prema riječima Todda Howarda, mješavina onih iz MechWarriora i FTL-a. Drugim riječima, umjesto brzinskog vrludanja kroz vakuum, fokus je na preusmjeravanju energije na razne sustave i čekanje pravog trenutka za precizne pogotke, što sukobe u svemiru čini nešto sporijima, no pruža i razne druge mogućnosti, poput pristajanja na neprijateljski brod i nasilnog preuzimanja, što, pak, ovisi o opremljenosti naših letjelica.

Nažalost, planetarni i svemirski dijelovi su odvojeni, što doduše ima logike, s obzirom na to da je riječ o pričom vođenom RPG-u, a ne o simulaciji poput, primjerice, No Man's Skya, pa su spuštanja na planete izostavljena, što u prijevodu znači da ćemo se nakon prilaska i odabira slijetanja uvijek naći na istim pozicijama, jednoj po planetu ili više njih, nije poznato.

Kako smo ranije rekli, do izlaska nas dijeli minimalno šest mjeseci, iako je izglednije godinu dana, pa će nas developeri zasigurno dotad podariti još ponekim detaljima. Starfield i u ovom stanju izgleda obećavajuće, iako nam osobno razmetanje brojkom od tisuću planeta zvuči prenapuhano, i nadamo se kako to ne znači da nas na većini očekuju generički sporedni zadaci. Pratimo daljnji razvoj i nadamo se najboljem.