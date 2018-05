The Crew 2 - Američki putopis cestom, vodom i zrakom

INFO Proizvođač/Izdavač Ivory Tower / Ubisoft Žanr Trkaći MMO Platforme PC, Xbox One, PS4 Datum izlaska 29. lipnja 2018.

Oni koji su imali priliku zaigrati The Crew prije će ga pamtiti po dokumentarnim obilježjima nego po samoj igrivosti. Zamišljen kao masovka u kojoj će igrači sudjelovati u utrkama, skupljati vozila i družiti se s ostalima koji obitavaju u njegovom stalnom svijetu, The Crew je, prema tvrdnjama developera, okupio oko pet milijuna igrača, no pitanje je koliko ih se od te brojke njime zabavljalo duže vrijeme, tipa mjesec ili dva. Za nas znamo da nismo, no ostalo nam je u sjećanju tumaranje pustinjskim krajobrazom SAD-a, posjet raznim velikim gradovima ili, primjerice, promatranje zalaska sunca na dugoj pješčanoj plaži.

Sama igrivost, pak, nije bila za pohvalu, dapače, ponudila nam je osrednje iskustvo, čak lošije od manje razvikanih naslova. Grafika je za to doba, govorimo o 2014. godini, bila neusporedivo lošija od konkurencije koja se u isto predblagdansko vrijeme pojavila na tržištu, fizikalni model vožnje je bio traljav, igra nas je prisiljavala da zadatke rješavamo točno određenim redoslijedom, sporedne misije bile su repetitivne i nezanimljive, priča nepamtljiva i tako redom, da sad ne otežemo.

Uglavnom, dobra tema, loša realizacija, scenarij koji se ponovio nebrojeno puta, no Ubisoft je pomno slušao prigovore igrača i odlučio ovom sada već serijalu pružiti novu priliku. Tijekom svoje konferencije za dioničare u svibnju prošle godine najavio je The Crew 2 te ga je službeno potvrdio i javno prikazao na sajmu E3, uz mogućnost isprobavanja. Krajem prošle godine je, pak, odlučeno prolongirati početni plan objave s ožujka na kraj lipnja, što nimalo ne zamjeramo jer smo nemali broj puta svjedočili užurbanim izlascima velikih igara koje su zbog toga označene zauvijek, a i sakupilo se dosta materijala za bolji uvid u sve što nam autori planiraju isporučiti u ovom unikatnom MMO-u.

Utrke bez prisila

Baš kao i prethodnik, The Crew 2 ponovno će nas odvesti na mapu SAD-a koja je, prema navodima developera, daleko detaljnija i nakrcanija sadržajima. To je direktna posljedica plaćenog proputovanja koje je grupa dizajnera iz Ivory Towera prije kretanja u izradu igre poduzela kako bi što vjernije dočarali igračima raznolikost okruženja kojima će tutnjati. Iako nam je i ranije bila dostupna mogućnost svojevoljnog krstarenja mapom, rješavanje zadataka, odnosno sudjelovanje u utrkama točno određenim redoslijedom bilo je nužno, što nam se, kao uostalom ni većini ostalih igrača, nimalo nije svidjelo. Prigovori su urodili plodom pa umjesto jednog velikog područja u koje su utrpana sva događanja, u nastavku nas očekuju četiri koja krasi unikatna tematika te način igranja. U jednoj osnovi čine natjecanja po divljini, drugoj ulične utrke, treća je namijenjena profesionalnim natjecanjima, a četvrta je mješavina svega pomalo. Tako nismo prisiljeni baviti se scenarijima i natjecanjima koja nam se ne sviđaju ili ih jednostavno ne nalazimo zabavnima, već u određenom području možemo boraviti koliko god želimo.

Ono što se u gotovo svim tekstovima i promocijama igre posebno ističe jest uvođenje brodova i zrakoplova kao prijevoznih sredstava koja se priključuju automobilima i motociklima. Svaka kategorija donijet će pregršt unikatnih primjeraka, od kojih svaki dolazi s vlastitim voznim karakteristikama, no kao i ranije, naglasak je na arkadnoj jurnjavi, čemu u prilog ide i izmjena prijevoza u letu. Pritiskom na određenu tipku, usred ćemo se jurnjave moći prebaciti iz auta u avion ako to od nas traži konfiguracija terena, te potom, primjerice, u brod jer, eto, u blizini je rijeka ili močvara, pa zašto se ne bismo okušali i u takvim utrkama. Kad već spominjemo arkadu, upravljivost vozila je pojednostavljena pa se tako, primjerice, zrakoplovi ponašaju poput onih u posljednjem izdanju Grand Theft Auta, no za izvlačenje maksimuma kod svakog je potrebno uočiti prednosti i naučiti iskoristiti ih u pravom trenutku.

Opcijama krcata arkada

Primjerice, off-road utrkivanje motociklima sastoji se od niza “hupsera” pa ako znamo za što je naš motor sposoban, lako ćemo u pravom trenutku iskoristiti dodavanje više snage za uspješan preskok udoline, umjesto da je trošimo na silazak i ponovni uspon, čime gubimo vrijedne sekunde. Učinak vozila uvjetovan je i dodatnim opcijama prilagodbe i dodavanja, ili čak skidanja dijelova, za što su nam autori dali brodove kao primjer. Ako otežamo neki brod, dobit će na stabilnosti, ali gubimo na brzini, a oduzimanje težine donosi suprotan efekt. Praktički, samo o našim očekivanja i umješnosti ovisi koja ćemo vozila odabrati u kojem događaju i čime ćemo ih opremiti, no nitko nam ne zabranjuje eksperimentiranje.

S obzirom na nove tipove transporta, autori su morali poraditi i na grafičkom sustavu jer sasvim logično, nije isto upravljamo li automobilom uz relativno mali vidokrug, ili zrakoplovom na nebu iz kojeg nam pogled puca u daljinu i otkriva gomilu detalja koje je na tlu nemoguće zapaziti. Navodno su poradili i na umjetnoj inteligenciji, o kojoj su u prvom izdanju igrači imali poprilično loše mišljenje. To je posebno značajno za kooperativne scenarije kada nedostaje igrača te ih zamjenjuju vozila pod kontrolom računala.

Kako smo već navikli, Ubisoft je otvaranjem predbilježbi omogućio igračima tri različite verzije igre, od kojih svaka dolazi s određenim dodatnim vozilima, a najjači paket sadrži i sezonsku propusnicu jer će The Crew 2, kao uostalom i svaki današnji jači naslov, dobivati naknadne dodatne sadržaje o kojima trenutačno nema informacija, no kako se bliži datum izlaska, i one će ubrzo postati dostupne. Ako ništa drugo, prenijet ćemo ih prilikom recenziranja igre u jednom od skorašnjih izdanja Buga.