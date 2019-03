Tom Clancy's The Division 2 – Kaos u Distriktu Kolumbija

TOM CLANCY'S THE DIVISION 2 Proizvođač / Izdavač Massive Entertainment / Ubisoft Žanr ARPG/TPS Platforme PC, PS4, XOne Datum izlaska 15. ožujka 2019. URL http://thedivisiongame.com/

Iza originalnog The Divisiona bilo je mnogo hypea pa ni prodaja nije izostala. Postao je jedna od Ubisoftovih najuspješnijih igara, no njegovo ne-tako-savršeno lansiranje i siromašan end-game već su u ranim danima otjerali mnogo igrača. Ipak, u mjesecima koji su slijedili The Division je dobio mnoga poboljšanja i proširenja te je uspio pronaći publiku koja će mu ostati vjerna. Publiku koja je odbila vjerovati da će potencijal ovog serijala propasti. Upravo je to, sasvim sigurno, najveći razlog što The Division dobiva nastavak koji će, obećava razvojni tim, od prvog dana biti ispunjen dovoljnom količinom sadržaja da igrače na dulje vrijeme prikuje uz ekran.

The Division 2 preseljen je na novu lokaciju, a osim vizualnih različitosti, donosi otvorenije lokacije, u kojima će biti lakše taktizirati

Poput svog prethodnika, The Division 2 stići će s opširnom PvE komponentom, koja se snažno oslanja na misije isprepletene u 40 sati dugu originalnu priču, koju je moguće igrati solo ili u drop-in-drop-out kooperativnom modu s prijateljima ili potpunim strancima. Radnja se ovaj put seli nešto južnije, u glavni grad SAD-a, Washington DC, koji bi trebao biti otvoreniji, mnogo slobodniji u smislu kretanja, te ispunjen mikrolokacijama s mnogo više prolaza, u kojima će biti moguće taktizirati znatno više nego što je bio slučaj u prethodnoj igri. Svijet The Divisiona 2 bit će prepun dodatnih aktivnosti, pozorno osmišljenih kako bi odgovarale konceptu igre. Igrači će se moći zabavljati čišćenjem protivničkih snaga s washingtonskih ulica, oslobađanjem ključnih kontrolnih točaka u gradu, ali i sporednim misijama koje, pak, omogućuju otključavanje, obnavljanje i nadogradnju nekolicine sigurnih mini baza. Ove sigurne lokacije, osim za respawnanje u slučaju smrti, igračima će omogućiti izgradnju novog oružja, učenje novih vještina, trgovanje i slično.

The Division 2 ostao je cover-based igra, a igrači koji zaklon ne koriste, bit će laka meta

Sve navedeno, ako ćemo potpuno iskreno, bilo je prisutno i u prethodnoj igri. Stvari koje su bile dobro prihvaćene – poput pucačkih mehanika, kretanja ili koncepta PvE sadržaja – razvojni tim nije htio bespotrebno mijenjati. Umjesto toga, fokusirao se na one elemente koji su u The Divisionu bili manjkavi. U prvom redu, tu je takozvana Tamna zona koja predstavlja svojevrsni mashup PvE i PvP igranja s jedinstvenim nagradama. Ona će u The Divisionu 2 biti podijeljena na tri dijela, a pridružit će joj se i odvojena, natjecateljska PvP komponenta.

Skupljanje opreme jedan je od ključnih elemenata The Divisiona 2, a za kvalitetnu opremu igrači će se morati upustiti u ozbiljnije rizike

Agent na agenta

Tri “nove” Tamne zone razlikovat će se u vrsti sukoba koje igrači u njima mogu očekivati, a sve s ciljem da svi profili igrača – bilo da vole blisku borbu u uskim koridorima ili su skloniji otvorenijim prostorima na kojima mogu taktizirati – u njima mogu pronaći ponešto za sebe. Kako bi izjednačio iskustvo zagriženih veterana i vikend igrača, razvojni je tim u nove Tamne zone unio nekoliko promjena. Prilikom ulaska u zonu, statistike i specijalizacije oružja svih igrača (u jednoj zoni moći će sudjelovati do 12 igrača, podijeljenih u squadove od četiri čovjeka) bit će ujednačene, što bi u kombinaciji s poboljšanim sustavom matchmakinga trebalo anulirati nepremostivu prednost koju igrači s više uloženih sati i boljom opremom imaju u odnosu na novake.

Pomagala i dodatne vještine otključavaju se napretkom kroz stupnjeve razvoja, a onima koji ih pametno koriste donijet će prednost u PvE i PvP okršajima

Tamne zone i ovaj su put ključni element igre. Ispunjene su vrijednim nagradama, ali i opasnostima od umjetne inteligencije i stvarnih igrača.

Istovremeno, sustav Rogue, koji je ranije korišten za obilježavanje agenata koji su se okrenuli protiv prijateljske frakcije, ovaj će put biti kategoriziran u tri stupnja. Prvi i najblaži stupanj bit će klasični Rogue, a označavat će prijestupnike koji su svojim suborcima naškodili nenasilno. Primjerice, krađom opreme. Drugi stupanj Disavowed Rogue bit će nalijepljen na Agente koji su spremni okrenuti se nasilju protiv suboraca kako bi došli do boljih nagrada. Treći i najviši stupanj Manhunt Status Rogue bit će rezerviran za sustavne prijestupnike koji svoje vrijeme u zoni troše isključivo na “maltretiranje” drugih agenata. Agenti koji dođu do ovog stupnja postat će mete visokog prioriteta te će igra nagraditi pojedinca koji ih dovede pred lice pravde. Promjene u Tamnim zonama učinit će ih “pristupačno izazovnima”, kažu iz Massive Entertainmenta, a oni željni ozbiljnog izazova moći će se zapustiti u takozvanu Tamnu zonu Occupied. Ta zona neće imati pravila, i iz nje će s vrijednim lootom izići samo najvještiji agenti, spremni pljunuti na sva načela The Divisiona.

Veći naglasak na Tamne zone i PvP, uz dodatak klasičnih versus modova, trebao bi produbiti end-game i produljiti životni vijek novog Divisiona

PvP The Divisiona 2 proširit će i potpuno nova igraća komponenta nazvana Conflict. Conflict čine dva klasična versus igraća moda – Domination i Skirmish – u kojima sudjeluje osam igrača, podijeljenih na dva tima. Mod Domination pred timove će postaviti tri kontrolne točke, koje moraju osvojiti i kontrolirati veći dio vremena u zadanom trajanju runde, a mod Skirmish svakom timu daje određeni broj pojačanja, te pobjednikom proglašava onaj tim koji uspješno eliminira sve neprijateljske snage. Razvoj Tamnih zona i Conflicta neće biti okončan jednom kad igra izađe. Ove će komponente biti sustavno širene dodatnim sadržajima poput misija, igraćih modova, pojedinačnih lokacija i čitavih mapa.

Promjene u end-game sadržajima, s naglaskom na PvP, The Divisionu 2 trebale bi, nada se razvojni tim, osigurati dugotrajnu vrijednost i igrače zadržati u virtualnom Washingtonu više mjeseci nakon što dovrše glavne misije. Hoće li u tome uspjeti, ponajviše ovisi o količini ovih sadržaja koji će, prema najavama, stizati besplatno.