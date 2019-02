Wasteland 3 - RPG nastao na temeljima crowdfundinga

Wasteland 3

Proizvođač/Izdavač inXile Entertainment Žanr RPG Platforme PC, PS4, Xbox One Datum izlaska 2019.

Originalni Wasteland iz 1988. godine ostat će zapamćen kao prethodnik serijala Fallout, koji je u prva dva poglavlja realiziran kao potezni RPG. Trećim nastavkom ušao je, pak, u 3D svijet, što se ne baš malom broju fanova nije svidjelo te su utjehu pronalazili u drugim projektima sve do 2014., kada su imali priliku zaigrati Wasteland 2, ekipe inXile Entertainmenta. Riječ je o prokušanom timu koji predvodi Brian Fargo, dizajner koji je radio i na originalu, te kasnije i na izvornom izdanju Fallouta, čiju su igrivost odlučili iskoristiti za oživljavanje Wastelanda i potpuno ispunili očekivanja igrača koji su Wasteland 2 nerijetko proglašavali “Falloutom 3 koji su zaslužili, no nikada ga nisu dobili”. Na temeljima Wastelanda 2, Fargo i inXile su preko servisa Fig, u listopadu 2016., pokrenuli kampanju prikupljanja financija za izradu novog nastavka, i u samo tri dana ostvarili zacrtanih 2,75 milijuna dolara.

Wasteland 3 nas, kao i prethodnici, vodi u SAD, stotinjak godina nakon razornog nuklearnog rata koji je uništio civilizaciju kakvu poznajemo. Ostaci ljudskog roda žive u enklavama pod stalnom prijetnjom raznih bandi koje tumaraju pustošima u potrazi za plijenom, a malu nadu za pošteni svijet predstavlja organizacija Desert Rangers, čiji timovi pokušavaju uvesti kakav-takav red. Jedna takva ekipa poslana je u snježni Colorado, no već u početku doživljavaju nesreću u kojoj preživljava samo jedan vojnik, čiju ulogu preuzimaju igrači. S obzirom na to da se nalazimo u području u kojem nitko nije čuo za Desert Rangerse, krećemo praktički od nule s izgradnjom baze i same reputacije koja je nužna za ostvarenje ciljeva. U tom procesu okupit ćemo ekipu, opremati se i otkrivati nova naselja, od kojih će svako imati svoje probleme i zahtjeve. Ovisno o našim stavovima i odlukama, neke od njih uspješno ćemo rješavati, no ponekad nam to baš i neće polaziti za rukom, a kao i u slučaju prethodnog poglavlja, rezultate naših akcija prema zajednicama vidjet ćemo na kraju igre.

Najveća novost koju autori, govoreći o Wastelandu 3, ističu jest kooperativni multiplayer, koji je od samog starta bio uvršten u razvoj. Iako je u osnovi igra zamišljena kao bogato solo iskustvo, pri čemu će veliku ulogu odigrati razgranati dijalozi i priča, koje potpisuju scenaristi odličnog Tormenta: Tides of Numenera, kampanju je moguće zaigrati i s prijateljem. Zajedničko rješavanje misija, pri kojem svatko vodi svog lika, dakako, mnogo je zabavnije, no ako to želimo, možemo se i odvojiti i time pokriti veće područje, uz napomenu kako odluke jednog igrača itekako utječu i na drugog. Također, ako jedan nije online, postupci drugog mogu uvelike izmijeniti svijet koji neće biti isti kada nam se suborac ponovno pridruži.

Od ostalih velikih novosti, Wasteland 3 donosi veći naglasak na sinergiju tima i timske sposobnosti likova, kao i vozila kojima ćemo prevaljivati velike udaljenosti, te ako ih adekvatno opremimo, možemo ih koristiti i u borbama. Baza kao početno mjesto svih akcija dobit će nove funkcionalnosti i svoje mjesto u globalnoj priči tijekom koje će se mijenjati, ponovno prema našim postupcima, a potezne borbe dobit će adekvatne animacije i krupne planove, nalik onima iz XCOM-a.

S obzirom na prethodnika, vjerujemo da će ekipa inXilea napraviti dobar posao s Wastelandom 3, i s punim ga pravom željno iščekujemo.