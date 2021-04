Elements of AI pokreće veliki natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola

Za učenike koji do 13. lipnja završe Elements of AI osigurana je vrijedna nagrada - online predavanje poznatog hrvatskog inovatora, dok će 200 najbržih koji završe tečaj dobiti posebno dizajniranu Elements of AI majicu. Također, škole koje će do 1. rujna imati više od 10 učenika ili djelatnika sa završenim tečajem, bit će proglašeno AI školom i dobit će ekskluzivan certifikat ‘AI škola’, a najbolje tri škole po broju ostvarenih diploma bit će dodatno nagrađene.

“Iznimno nam je drago da u suradnji s CARNET-om pokrećemo AI School Challenge kojim namjeravamo privući velik broj školaraca da se upoznaju s osnovama umjetne inteligencije. Upravo sada je ključni trenutak - umjetna inteligencija oblikovat će cijeli svijet sljedećih 30 godina i sada je naša jedinstvena prilika je da aktivno sudjelujemo u nečemu toliko uzbudljivom i važnom. Ovaj tečaj omogućuje ama baš svima da bolje razumiju svijet koji ih okružuje, te pozivam sve da se prijave i otkriju zašto je proglašen najboljim tečajem o umjetnoj inteligenciji na svijetu”, istaknuo je Mislav Malenica, predsjednik Udruge CroAI koja je nositelj projekta u Hrvatskoj.

Cilj AI School Challenge natjecanja je motivirati učenike na upisivanje tečaja Elements of AI kako bi bili u korak s tehnologijom koja mijenja svijet i koja je prisutna u brojnim proizvodima i uslugama s kojima se svakodnevno susrećemo. AI edukaciju je podržalo i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a svoj doprinos razvoju natjecanja za učenike osnovnih i srednjih škola dala je i Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET.

"CARNET svojim aktivnostima i projektima kontinuirano osnažuje škole u digitalnom sazrijevanju. Stoga nam je želja da se što veći broj nastavnika i učenika uključi u natjecanje AI School Challenge i stekne znanja iz područja umjetne inteligencije koja će uvelike obilježiti našu budućnost i svijet rada u kojem će se naći današnji učenici” istaknula je Barbara Kolarek v.d. pomoćnice ravnatelja CARNET-a za podršku korisnicima.

Elements of AI je pokrenut krajem studenog prošle godine, a s 21 tisuću polaznika u Hrvatskoj ostvarena je polovica konačnog cilja - educiranja 1% stanovništva o osnovama umjetne inteligencije. Online tečaj Elements of AI su tijekom 2019. godine razvili Sveučilište u Helsinkiju i tehnološka kompanija Reaktor, dok je nositelj projekta u Hrvatskoj Udruga CroAI. Projekt je podržao sveučilišni partner u Hrvatskoj - Sveučilište u Zagrebu, kao i Vlade Republike Hrvatske, Veleposlanstvo Republike Finske, dok se preko 70 kompanija uključilo u AI Challenge i motiviralo svoje zaposlenike na upisivanje tečaja.

Tečaj se sastoji od šest poglavlja te sadrži 25 vježbi, a za njegovo završavanje nije nikakvo potrebno predznanje, niti znanje matematike i/ili programiranja. Za završavanje tečaja u prosjeku je potrebno uložiti do 25 sati, dok su mnogi polaznici u Hrvatskoj tečaj završili u svega nekoliko sati. Više detalja i prijava na Elements of AI nalaze se na službenoj web stranici - www.elementsofai.com/hr.