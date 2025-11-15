Mladi hrvatski robotičari ponovno izvrsni na međunarodnoj sceni

Hrvatska je na ovom izdanju RoboCup Asia-Pacific natjecanja nastupila s pet ekipa i ukupno 14 natjecatelja te se kući vratila sa zlatnim, srebrnim i brončanim medaljama

Hrvatski robotički savez ponovno bilježi izvrsne međunarodne rezultate svojih članova. Na natjecanju RoboCup Asia-Pacific 2025, održanome u Abu Dhabiju od 10. do 15. studenoga, hrvatske ekipe opet su pokazale da pripadaju vrhu svjetske natjecateljske robotike. Natjecanje je okupilo više od 700 natjecatelja iz 22 zemlje te više od 170 timova, a dva hrvatska tima osvojila su zlatne medalje. Uz njih, dva tima vraćaju se kući s broncom, a jedan s osvojenim četvrtim mjestom. Detalje o timovima i njihove rezultate donosimo u nastavku.

Zlatne medalje

ZG24 Robotics

Disciplina: RCJ Soccer Open

Finale: Pobjeda protiv ruske ekipe „Delta Moscow“ rezultatom 17:7

Natjecatelji: Ivan Matošević, Ivan Perko, Borut Patčev; mentori: Ivan Kolarić, Ivica Kolarić

Ducati Ludbreg Cro Team

Disciplina: RCAP CoSpace Rescue U19

Rezultati: Zlato – Supertimovi, Srebro – Friendship Tournament

Natjecatelji: Patricija Radiković, Jurica Ceglec; mentor: Željko Posavec

Brončane medalje

Data Cro Team

Disciplina: RCAP CoSpace Rescue U19

Rezultati: Bronca – pojedinačno, Bronca – Supertimovi

Natjecatelji: Gabrijel Kraljić, Luka Kolarić, David Županić, Pavao Margotić; mentori: Ivica Kolarić, Krešimir Kraljić

4. mjesto

ETC Auto Prikratki

Disciplina: RCJ Soccer Light-Weight, Secondary

Rezultat: 4. mjesto – finale odlučeno „zlatnim golom“ nakon neriješenog rezultata

Natjecatelji: Roko Džaja, Juraj Kolarić, Franko Prikratki, mentor: Ivan Kolarić

Najmlađe hrvatske predstavnice

Jadrolinke Cro Team

Disciplina: RCJ Rescue Line – Entry

Rezultat: 7. mjesto u snažnoj međunarodnoj konkurenciji

Natjecateljice: Ena Ređep, Tia Sudec; mentorice: Ana Obradović, Marija Bencun