Mladi hrvatski robotičari ponovno izvrsni na međunarodnoj sceni
Hrvatska je na ovom izdanju RoboCup Asia-Pacific natjecanja nastupila s pet ekipa i ukupno 14 natjecatelja te se kući vratila sa zlatnim, srebrnim i brončanim medaljama
Hrvatski robotički savez ponovno bilježi izvrsne međunarodne rezultate svojih članova. Na natjecanju RoboCup Asia-Pacific 2025, održanome u Abu Dhabiju od 10. do 15. studenoga, hrvatske ekipe opet su pokazale da pripadaju vrhu svjetske natjecateljske robotike. Natjecanje je okupilo više od 700 natjecatelja iz 22 zemlje te više od 170 timova, a dva hrvatska tima osvojila su zlatne medalje. Uz njih, dva tima vraćaju se kući s broncom, a jedan s osvojenim četvrtim mjestom. Detalje o timovima i njihove rezultate donosimo u nastavku.
Zlatne medalje
ZG24 Robotics
Disciplina: RCJ Soccer Open
Finale: Pobjeda protiv ruske ekipe „Delta Moscow“ rezultatom 17:7
Natjecatelji: Ivan Matošević, Ivan Perko, Borut Patčev; mentori: Ivan Kolarić, Ivica Kolarić
Ducati Ludbreg Cro Team
Disciplina: RCAP CoSpace Rescue U19
Rezultati: Zlato – Supertimovi, Srebro – Friendship Tournament
Natjecatelji: Patricija Radiković, Jurica Ceglec; mentor: Željko Posavec
Brončane medalje
Data Cro Team
Disciplina: RCAP CoSpace Rescue U19
Rezultati: Bronca – pojedinačno, Bronca – Supertimovi
Natjecatelji: Gabrijel Kraljić, Luka Kolarić, David Županić, Pavao Margotić; mentori: Ivica Kolarić, Krešimir Kraljić
4. mjesto
ETC Auto Prikratki
Disciplina: RCJ Soccer Light-Weight, Secondary
Rezultat: 4. mjesto – finale odlučeno „zlatnim golom“ nakon neriješenog rezultata
Natjecatelji: Roko Džaja, Juraj Kolarić, Franko Prikratki, mentor: Ivan Kolarić
Najmlađe hrvatske predstavnice
Jadrolinke Cro Team
Disciplina: RCJ Rescue Line – Entry
Rezultat: 7. mjesto u snažnoj međunarodnoj konkurenciji
Natjecateljice: Ena Ređep, Tia Sudec; mentorice: Ana Obradović, Marija Bencun