Hrvatski robotičari sa zapaženim rezultatima vratili se s WRO iz Singapura

Na jednom od najvećih svjetskih robotičkih natjecanja za djecu i mlade ove godine nastupio je niz hrvatskih ekipa

World Robot Olympiad (WRO), jedno od najvećih svjetskih robotičkih natjecanja za djecu i mlade, ove se godine vratio u Singapur, grad u kojem je održano prvo međunarodno finale 2004. godine. WRO svake sezone okuplja desetke tisuća učenika iz više od 95 zemalja. Ovogodišnje međunarodno finale održano 26. – 28. studenog pod temom "The Future of Robots", a okupilo je oko 600 ekipa iz cijelog svijeta u četiri glavne kategorije – RoboMission, RoboSports, Future Innovators i Future Engineers.

Prema službenim podacima WRO-a i organizatora, u sezoni 2025. ukupno je sudjelovalo 27.920 timova i preko 75.000 natjecatelja širom svijeta. Na finalnom natjecanju sudjelovali su nacionalni prvaci, njih više od 3.300. U tako masovnoj i izrazito jakoj konkurenciji hrvatski su se timovi ponovno uspješno predstavili te ostvarili zapažene rezultate u više kategorija.

RoboMission

RoboMission je klasična WRO natjecateljska kategorija u kojoj autonomni roboti rješavaju zadatke na natjecateljskoj stazi. Kategorija se dijeli na tri dobne skupine: Elementary (osnovna škola), Junior i Senior (srednja škola).

RoboMission – Elementary: Ekipa BIT KET – ukupni poredak: 64. mjesto, brončana medalja, natjecatelji: Erik Nenadić, Teo Šoufek, mentor: Zoran Šoufek (Informatički Klub BIT Kutina)

RoboMission – Junior: CHAOS Josipovac – ukupni poredak: 59. mjesto, brončana medalja, natjecatelji: Filip Udovčić, Linda Stojković, mentor: Željko Udovčić (CHAOS Josipovac).

RoboMission – Senior: Ekipa CroSpec – ukupni poredak: 22. mjesto, srebrna medalja, natjecatelji: Ivano Tabak, Mihovil Letina, mentor Jozo Pivac (Udruga Inovatic – Split)

Seniorski tim CroSpec plasirao se na 22. mjesto u svijetu i osvojio srebro, što je najbolji hrvatski rezultat u RoboMissionu ove godine. Pritom je ostavio iza sebe niz iskusnih ekipa iz tradicionalno vrlo jakih robotičkih zemalja.

Future Innovators

Future Innovators je projektna kategorija u kojoj timovi predstavljaju vlastite robotičke projekte povezane s godišnjom temom, uz naglasak na kreativnost, inovativnost i prezentacijske vještine. U dobnoj skupini Senior nastupio je hrvatski tim LipBots.

LipBots – ukupni poredak: 31. mjesto, brončana medalja, natjecatelji: Lucija Jancetić, Filip Beljan, Roko Piršić, mentorica: Ivana Grabar (Klub tehničke kulture Lipovljani).

Future Engineers

Future Engineers je relativno novija WRO kategorija usmjerena na naprednije inženjerske i programerske zadatke (npr. autonomna vozila), gdje se ekipe natječu u složenijim izazovima s više tehničkih parametara, a rangiranje se temelji na postignutim rezultatima i vremenu.

U ovoj kategoriji Hrvatsku je predstavljao tim: F2er – ukupni poredak: 32. mjesto u kategoriji Future Engineers, natjecatelji: Bruna Vlatković, Ana Petrović i Patrik Vranješ, mentor Janko Radigović (FER Zagreb)

Iako u ovoj kategoriji nema klasičnog dodjeljivanja medalja kao u RoboMissionu ili Future Innovatorsu, plasman u sredinu tablice među najboljim inženjerskim timovima svijeta iznimno je vrijedno postignuće.

Hrvatski suci na svjetskom finalu

Kada se uzme u obzir da se u cijeloj WRO sezoni natječe gotovo 28 tisuća timova, a u singapursko se međunarodno finale plasira svega oko 600 najboljih ekipa iz cijelog svijeta, jasno je da je već sam nastup u Singapuru ogroman uspjeh. U takvoj konkurenciji, srebrna medalja CroSpeca u RoboMission – Senior, brončane medalje BIT KET-a, CHAOS Josipovca i LipBots-a, kao i solidan plasman tima F2er u Future Engineers kategoriji, potvrđuju da hrvatski učenici i njihovi mentori ravnopravno konkuriraju najboljim robotičkim ekipama svijeta, poruka je iz Hrvatskog robotičkog saveza.

Na WRO finalu sudjelovalo je 215 sudaca. Svoj doprinos kvalitetnom suđenju na natjecanju dali su i hrvatski suci Luka Bošnjaković, Darija Marković, Krešimir Dalenjak i Željko Krnjajić.