Mladi hrvatski robotičari i iz Slovenije se vraćaju s medaljama

Na upravo završenom natjecanju World Robot Olympiad Open Championship 2025 u Ljubljani, među više od 400 ekipa, hrvatski su timovi robotičara osvojili dvije medalje i jednu posebnu nagradu

Počinje školska godina, a s time polako završava i sezona međunarodnih natjecanja u robotici i ostalim STEM područjima, na kojima naši predstavnici obično postižu odlične rezultate. Na upravo završenom World Robot Olympiad Open Championship 2025, održanome u Ljubljani od 2. do 5. rujna, okupilo se više od 200 ekipa iz preko 40 zemalja svijeta. Ovo prestižno međunarodno robotičko natjecanje okupilo je najbolje mlade timove koji su se natjecali u različitim kategorijama, pokazujući znanje, kreativnost i inovativnost u rješavanju složenih tehničkih zadataka.

Hrvatske ekipe ostvarile na tom su natjecanju ostvarile zapažen uspjeh osvojivši jedno drugo i jedno treće mjesto te jednu posebnu nagradu u kategoriji za najmlađe.

Najbolji rezultati postignuti su u kategoriji RoboMission Junior, gdje su dvije hrvatske ekipe s izvanrednim nastupima izborile plasman među najbolje i osvojile medalje:

2. mjesto – LipBots RM (Josip Biro, Borna Kos, mentori: Ivan Biro, Ivana Grabar, Krešimir Dalenjak)

3. mjesto – Chaos Bots (Mateo Štefanek, Leon Žlender, mentori: Ivan Klasić, Krunoslav Štefanek)

Posebna nagrada dodijeljena je timu CHAOS Junior (Jona Bojanc-Štembergar, Rafael Stojaković, mentor: Aleksandar Bojanc-Štembergar) u kategoriji RoboStarter Kids.

I ostale hrvatske ekipe imale su zapažene nastupe, a dva osvojena četvrta mjesta ekipa Chaos Control Team i Agents of Chaos dodatno potvrđuju kvalitetu naših mladih robotičara. Osim tri nagrađene, natjecalo se još osam naših ekipa, koje su tamo nastupile u organizaciji Hrvatskog robotičkog saveza te uz potporu Hrvatske zajednice tehničke kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Uz ove rezultate HROBOS je objavio i jednu dodatnu vijest – u rujnu sljedeće godine Zagreb će biti domaćin europskog otvorenog WRO prvenstva.