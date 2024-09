Proglašeni pobjednici natječaja Play Your Airport

Prvonagrađen projekt koji putem WhatsAppa na svim jezicima nudi informacije koje bi vas mogle zanimati dok čekate let ili putnike u Zračnoj luci Franjo Tuđman

Još ste na parkingu, a check-in je već počeo, ne nalazite svoj "gate", ne razumijete upute s aerodromskog razglasa ili jednostavno tražite sadržaj koji će vas zabaviti dok čekate let – rješenje je nadohvat ruke. Dovoljno je poslati WhatsApp poruku i za nekoliko sekundi ćete dobiti personaliziranu i točnu poruku na svom jeziku. Sve je to dio rješenja koji je za izazov Play Your Airport osmislila hrvatska tvrtka Maistral, koja je i odnijela pobjedu na ovom inovativnom natječaju.

Unaprjeđenje iskustva putnika

"Projekt je fokusiran na unaprjeđenje korisničkog iskustva putnika. Ne samo da im WhatsApp u svega par sekundi nudi sve informacije o letu ili zračnoj luci, nego korištenje aplikacije omogućava i pogodnosti poput skupljanja bodova koji se potom mogu 'zamijeniti' za jeftiniju kavu ili popust u Duty Free Shopu", rekao je Saša Jovetić, direktor tvrtke Maistral. Njihovo rješenje "AI-R-Port" jedno je od 16 finalista koji su se tijekom proteklih mjeseci natjecali na ovom izazovu, prvi put organiziranom u Hrvatskoj.

Drugo mjesto osvojio je projekt Sign Avatar, koji je ponudio hologramsko rješenje javnih objava u zračnoj luci na znakovni jezik. Treća nagrada pripala je rješenju ZAG AIR-RMLD, s rješenjem za automatsko nadziranje manevarskih površina zračne luke putem drona.

Play Your Airport je višemjesečni projekt tijekom kojega je Međunarodna zračna luka Zagreb (MZLZ) u suradnji s Aéroports de Paris (ADP) pružila priliku različitim startupima i zainteresiranim pojedincima da razrade svoje ideje za poboljšanje poslovanja i korisničkog iskustva u Zračnoj luci Franjo Tuđman, a najbolje su predstavljene u dva kruga natjecanja, uživo pred stručnim žirijem. U današnjem finalnom krugu predstavilo se 8 finalista, a stručni žiri izabrao je najbolje.

Play Your Airport izazov u Zagrebu, koji je svojevrsno putovanje kroz različite inovacije, kreativnost i suradnju danas je dovršeno. "Željeli bismo zahvaliti svim sudionicima na njihovom doprinosu i izvrsnim projektima u ovom izazovu koji je organiziran u partnerstvu s Groupom ADP. Zahvaljujem žiriju koji je izabrao najbolje od najboljih. Čestitamo svim pobjedničkim projektima na njihovim zanimljivim inovativnim rješenjima i zahvaljujemo što ste nam pomogli u kreiranju bolje, budućnosti u zagrebačkoj zračnoj luci" – rekao je Huseyin Bahadir Bedir, predsjednik Uprave Međunarodne zračne luke Zagreb.

Prijavljeni projekti natjecali su se u tri kategorije: zeleni aerodrom, automatizacija procesa i korisničko iskustvo. Natjecatelji s najboljom idejom nagrađeni su s 5.000 eura i pozivom na posjet Inovacijskom centru ADP-a u Parizu i mentorskom podrškom stručnjaka Međunarodne zračne luke Zagreb u trajanju do 6 mjeseci. Za drugoplasirane i trećeplasirane natjecatelje osigurane su novčane nagrade u iznosu od 3.000 i 2.000 eura.

Inače, Play Your Airport izazov prethodne se četiri godine održavao u Parizu te lani na Madagaskaru. Slična su se rješenja našla i među više od trideset projekata prijavljenih na ovaj natječaj, no zagrebački je žiri prednost dao inovativnim idejama koje uz korištenje AI tehnologije omogućavaju bolje korisničko iskustvo.