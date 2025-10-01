Studenac Digital nagradio tim s Idea Knockouta s najvećim potencijalom

Studenac je odabrao tim za koji smatraju da ima najviše potencijala te im, uz to što su bili drugoplasirani na natjecanju, dodijelio i poseban financijski poticaj za daljnji razvoj

U Algebra Labu u Zagrebu danas je održano finale dvanaestog Bugovog natjecanja poslovnih ideja Idea Knockout, na kojem je glavna nagrada već tradicionalno put i izložbeni prostor na najvećem sajmu potrošačke elektronike, CES-u u Las Vegasu, početkom sljedeće godine. Timu su osigurane dvije povratne karte za Las Vegas i šest noćenja, kako bi se mogli u najboljem svjetlu predstaviti svjetskoj publici.

Prvu nagradu, koja uključuje izlagački štand na CES-u 2026, osvojio je tim GYM3000.com svojim pametnim rješenjima za teretanu u obliku posebno dizajniranog ručnika.

Posebna nagrada

Studenac kao pokrovitelj Idea Knockouta odabrao je tim za koji smatraju da ima najviše potencijala za tržišnu distribuciju, kako u njihovim trgovinama tako i šire u svijetu. Oni su za tim po svojem izboru osigurali financijsku nagradu Kickstart award by Studenac Digital u iznosu od 1.000 eura, kojom će dodatno poduprijeti razvoj njihove ideje i poslovnih planova.

Nagrađen je tim Pametni vrtovi, odnosno Smart Garden. Njihova AURELIA je elegantna samozalijevajuća tegla s Magic Stick™ tehnologijom, rješenje koje omogućuje uzgoj bilo koje biljke, čak i ako nikad prije niste pokušali. SIMPLY je pametni indoor vrt za uzgoj više biljaka istovremeno, s kontrolom svjetla i pametnim supstratom, idealan za entuzijaste, gadget ljubitelje i sve koji žele zdraviji dom. Aplikacija vodi korisnika kroz svaki korak – od sadnje do žetve, od čaja do smoothija i prema novom pogledu na zdravlje i život.

Nagradu je ovom zanimljivom i inspirativnom timu na pozornici Idea Knockouta dodijelio Marin Grgurev iz Studenca Digital.