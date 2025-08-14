Satelit CroCube dobio svjetsku nagradu za "rookieja" godine

U sklopu prestižne konferencije Small Satellite Conference u Salt Lake Cityju (Utah) dodijeljene su nagrade koje dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku, a jedan od dobitnika ove godine je i prvi hrvatski satelit u orbiti – CroCube. Hrvatska "kockica u svemiru" nagrađena je u kategoriji malih satelita i dobitnik je priznanja Rookie of the Year.

Ova nagrada dodjeljuje se svake godine najuspješnijim novim misijama u svemirskoj industriji, a pobjednika glasanjem bira stručna i šira javnost. CroCube je nominaciju dobio zahvaljujući svojem uspjehu i međunarodnoj prepoznatljivosti unatoč skromnim resursima, a sada je i službeno prepoznat kao najbolji u svojoj kategoriji na svjetskoj razini.

"Zahvaljujemo svima koji su glasali i podržali ovu misiju, vaš glas je odjeknuo u svemiru i vratio se kući s povijesnim priznanjem za Hrvatsku", poručili su iz misije CroCube, a voditeljica projekta Daniela Jović i osobno je preuzela ovu nagradu.