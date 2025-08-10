Prvi hrvatski satelit CroCube nominiran za prestižnu američku nagradu

Hrvatski satelit, koji je u orbiti od prosinca, prepoznat je u kategoriji debitanata i konkurira za nagradu Mali satelit godine koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku

Prvi hrvatski satelit u svemiru, CroCube, nominiran je za međunarodnu nagradu Small Satellites of the Year (Mali satelit godine) u kategoriji Rookie of the Year (Debitant Godine), koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku (AIAA) u sklopu ugledne konferencije Small Satellite Conference u američkom Salt Lake Cityju.

CroCube je lansiran 21. prosinca 2024. iz svemirske baze Vandenberg u Kaliforniji, raketom Falcon 9 tvrtke SpaceX. Već više od 220 dana uspješno orbitira oko Zemlje, šalje slike i podatke koji su dostupni javnosti putem besplatne mobilne aplikacije.

Možete glasati za naš satelit

Projekt je razvijen u suradnji hrvatske udruge EVO, češke tvrtke Spacemanic i mreže domaćih volontera i stručnjaka. Riječ je o 1U CubeSat satelitu mase jednog kilograma koji je kroz edukativnu i simboličnu misiju postao najveći svemirski uspjeh Hrvatske, a ova nominacija pokazuje njegov značaj i na svjetskoj razini.

Početak javnog glasanja za nagradu najavljen je za nedjelju, 10. kolovoza 2025. u 8 sati i predstavlja priliku da hrvatska javnost svojim glasovima podupre CroCube kao prvu nacionalnu svemirsku misiju koja je ostvarila međunarodnu vidljivost i nominaciju na najvišoj razini.

Glasanje će trajati samo dva dana, a dobitnici nagrada bit će objavljeni tijekom ceremonije na konferenciji Small Satellite Conference 2025, koja se održava u kolovozu u američkom Salt Lake Cityju.

"Pozivamo građane, obrazovne institucije, tehnološku zajednicu da se uključe i svojim glasom podrže ovaj projekt. Na taj način možemo zajednički ostvariti dosad neviđeni svemirski uspjeh Hrvatske na globalnoj razini. Ovo je prvi put da Hrvatska ima satelit u svemiru, i prvi put da taj satelit konkurira za svjetsku nagradu. CroCube je rezultat tisuća sati volonterskog rada, stručnosti i inženjerske hrabrosti. Sada je red na vas. Glasajte. Jer ovo nije samo naš satelit. Ovo je hrvatski uspjeh u orbiti", poručila je Daniela Jović, voditeljica misije CroCube.