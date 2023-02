Netflix ima novi "zadatak": promovirati električne automobile

Jedna od najčešćih zamjerki na aktualnu ponudu Netflixa, kad je riječ o samom sadržaju, jest ona da se kroz njihove originalne filmove i serije "gura" određena ideologija, da se ponovno definiraju granice političke korektnosti, kao i da se rasna, etnička i spolna raznolikost "guraju" čak i preko svake logične razine. Ova zamjerka toliko je česta, da je Netflixova politička korektnost postala čak i internetski meme.

Kritičarima Netflixove (hinjene ili stvarne) progresivnosti ovih dana stiže i novi materijal za kritiku. Ovaj je streaming servis, naime, potpisao ugovor o suradnji s američkim automobilskim koncernom General Motors. Kroz svoje će partnerstvo GM i Netflix "dati električnim vozilima pozornicu koju zaslužuju", kažu u zajedničkoj objavi. Netflixove će serije i filmovi ubuduće, dakle, imati zadatak i prikazati sve veću zainteresiranost društva za potpuno električnu mobilnost.

Product placement

To znači da ćemo ubuduće u njihovim sadržajima imati češće prilike vidjeti električne automobile, "tamo gdje je to relevantno", stoji u priopćenju Netflixa i GM-a. Streaming servis će pritom podržavati i svoje autore u uvrštavanju električnih vozila u svoje priče, koje će time biti "nadopunjene i poboljšane". Već tijekom narednih godinu dana GM-ova će se vozila moći vidjeti u serijama Love is Blind, Queer Eye i Unstable, a automobili koji će dobiti ovakav product placement bit će Chevrolet Bolt EUV, GMC Hummer EV Pickup i Cadillac LYRIQ.

Da ne ostane sve samo na prikazivanju električnih automobila na ekranu, iz Netflixa su najavili da će, u sklopu iste inicijative, učiniti dodatne napore kako bi njihova produkcija bila energetski održivija i iza kamere. Timovi će optimizirati korištenje energije, prijeći će na struju gdje god je to izvedivo, a potom će raditi i na dekarbonizaciji svojeg poslovanja.