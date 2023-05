Netflix olakšava potragu za filmovima i serijama na vašoj listi gledanja

Zahvaljujući osvježenju My List značajke, korisnici Netflixa moći će preciznije filtrirati i sortirati filmove i serije koje su označili da će ih pogledati

Kako bi korisnici lakše mogli sortirati te filtrirati serije i filmove koje su označili da će ih pogledati, Netflix unaprjeđuje svoju My List značajku. Kako otkriva Netflixova glasnogovornica Layal Brown za The Verge, bit će moguće filtrirati listu sadržaja prema tome je li ga korisnik počeo gledati ili nije i sortirati prema abecedi, dodavanju na listu te datumu izlaska.

Osvježena My List značajka prvo će biti dostupna za korisnike Netflixa na Androidu, a na iOS će doći već u sljedećim tjednima. Brown je podijelila i snimke zaslone koje prikazuju kako će to sve izgledati unutar aplikacije.

Osvježeni My List Foto: Netflix

Nadalje, Netflix na početni zaslon unutar TV aplikacije dodaje poseban odjeljak za filmove i serije koje će tek postati dostupne za gledanje. Do sada se, podsjetimo, za to trebalo ići u poseban New & Hot odjeljak, što je zahtijevalo nekoliko koraka više.