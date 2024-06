Netflix uskoro dobiva veliki redizajn početne stranice

Netflix testira veliki redizajn početne stranice na TV-u. Umjesto statičnih pločica koje sadrže emisije i filmove, novo sučelje donosi kvadrate koji se proširuju tijekom listanja i ističu sve važne informacije, uključujući žanr, godinu izdavanja, broj epizode kod serija ili duljina filma te kratak opis.

Ako korisnici ostanu nekoliko sekundi na kvadratiću, pojavit će se i kratki foršpan, bez obzira radilo li se o filmu ili seriji. Kako to točno izgleda u praksi, pogledajte u nastavku.

Kako prenosi The Verge, to nije jedina stvar koju Netflix mijenja. Redizajn uklanja i izbornik koji se pojavljuje s lijeve strane početne stranice te ga zamjenjuje jednostavnijim izborom opcija na vrhu ekrana koji sadržava sve najvažnije stavke – Search, Home, Shows, Movies i My Netflix.

Dakle, novi izbornik uklanja neke opcije koje su bile prethodno dostupne, poput Categories, New & Popular i My List, ali ih zato dodaje unutar tražilice i relativno novog odjeljka My Netflix koji je već neko vrijeme dostupan u aplikaciji za mobitele.

Novi izbornik opcija na vrhu. Foto: Netflix

Redizajnirani Netflix imat će priliku koristiti mala grupa pretplatnika na svojim pametnim televizorima, a prema riječima Netflixovog voditelja proizvoda, Pata Flemminga, za nekoliko mjeseci će ga koristiti – svi.