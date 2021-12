Haptički prsluk omogućuje vam da osjetite kako je to kad vas metak pogodi u trbuh

Moćan GPU, ultraširoki monitori, 3D zvuk i grafika visoke vjernosti na vrhu su liste želja svakog gejmera. No, na tom bi se popisu uskoro mogao naći i haptički prsluk španjolske tvrtke OWO koja obećava dosad neslućene razinu uranjanja u akciju.

Vibrirajuće zone ugrađene su na deset mjesta

Tvrtkin prsluk OWO Game može simulirati širok raspon osjeta na gornjem dijelu tijela. Osjeti se isporučuju bežično, u stvarnom vremenu, za bilo koju igru, na mobitelu, u VR-u, na konzoli ili na PC-u.

Zone osjeta

Kako bi to postigla, tvrtka je na deset područja prsluka, izrađenog od likre, prozračne tkanine i elastičnih kabela, ugradila malene vibrirajuće umetke. Dvije zone osjeta nalaze se na trbuhu, dvije na prsima, jedna na prednjoj strani svake ruke te četiri na donjem dijelu leđa. Dakako, tu je i odgovarajuća aplikacija koja omogućuje prilagođavanje količine sile koja se koristi.

Prsluk omogućava doživljaj 30 različitih osjeta

Algoritam, kažu u kompaniji, omogućuje stvaranje beskonačnih različitih osjeta kao što su kiša, pucnjava, vjetar ili zagrljaj. Da biste ih doživjeli, prsluk morate nositi na golu kožu kako bi "gel flasteri" došli u kontakt s kožom. A riječ "beskonačno" odnosi se na 30 različitih osjeta, koliko ih omogućuje nošenje prsluka.

Najluđi doživljaj svakako je osjećaj ulaska metka u područje trbuha i njegov izlazak iz tijela kroz donji dio leđa uz prilično stvarni osjećaj krvarenja iz crijeva.

Intenzitet osjeta može se namještati pomoću prateće aplikacije

Puno nepoznanica

O tehnologiji koja to omogućuje zasad se ne zna puno. Tvrtka na svojoj internetskoj stranici navodi da koristi "vodljive gelove" i da se napaja baterijama pa se može pretpostaviti da je riječ o primjeni električne energije na određene dijelove tijela, poput elektrošokova. No to su samo pretpostavke.

Osjećaj ulaska metka u tijelo najekstremniji je oblik zabave koju nudi španjolski haptičkiprsluk

Objašnjavajući svoj patentirani haptički sustav, ljudi iz kompanije OWO kažu da se on sastoji od hardvera i softvera, nazvanog Sensations Technology. Više o svemu saznat će se uskoro. Naime, javno predstavljanje očekuje se na CES-u, gdje je njihov OWO Game prsluk već dobio nagradu za inovaciju. Cijena je nepoznata, kao i dan početka prodaje, ali na prsluk se može predbilježiti na internetskoj stranici tvrtke.