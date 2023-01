Algebra otvorila moderni coworking i event prostor unutar novog kampusa

U zapadnom dijelu Zagreba, na adresi Gradišćanska 24, svega nekoliko tramvajskih stanica od strogog centra, smjestio se Algebra Coworking Spark Space. Riječ je o novom hub coworking prostoru površine preko 900 m2 koji čini čak 111 suvremeno opremljenih radnih mjesta – u 15 odvojenih, privatnih uredskih prostora kapaciteta od dva do osamnaest radnih mjesta. Korisnicima je na raspolaganju konferencijska dvorana za sastanke za 14 sudionika, a tu su i dodatni prostori poput zajedničkog prostora za druženje i objedovanje, odvojenog prostora za telekonferencije te moderno opremljene kuhinje.

Algebra Spark Space

"Ono što coworking prostor Algebra Spark Space čini jedinstvenim je činjenica da svojim korisnicima omogućujemo interakciju s više od 15.000 studenata i polaznika godišnje te više od 500 nastavnika iz IT, digitalnog, kreativnog i poslovnog područja, budući da je smješten u poticajnom akademskom okruženju Algebrinog kampusa. Sinergija poslovnih uredskih prostora i brzorastuće obrazovne institucije, osim kroz networking, do izražaja dolazi i u vidu brojnih dodatnih event prostora unutar kampusa u koje je implementirana vrhunska oprema i tehnologija s ciljem postizanja maksimalne razine funkcionalnosti i ugode. Prostor za male i startup firme odlično nadopunjava i Algebra LAB, znanstveno-istraživački centar koji provodi inkubatorski program više od 10 godina, a od nedavno pruža i usluge Europskog Digitalnog Inovacijskog Huba za male i srednje poduzetnike. I sve to nedaleko centra grada", istaknuo je Domagoj Mak, glavni operativni direktor i član uprave Algebre.

Pored coworking prostora, u sklopu Algebra Spark Spacea, svima zainteresiranima na raspolaganju je i Spark Event – novo urbano mjesto za organizaciju većih ili manjih poslovnih događanja, predavanja, radionica, ali i niz drugih privatnih ili komercijalnih evenata uz svu potrebnu infrastrukturu. Našim čitateljima ovo mjesto poznato je i kao lokacija održavanja .debuga.

Predavanja, radionice, audio i video produkcija…

Zainteresiranim tvrtkama i fizičkim osobama u okviru Algebra Rent Spacea omogućen je i najam dodatnih prostora pa na preko 12.000 m2 mogu zadovoljiti sve svoje potrebe. Pored soba za sastanke za do 40 osoba, koje je moguće unajmiti po satu, u sklopu audio, video ili podcast studija omogućeno je snimanje i produkcija sadržaja, a tu su i najrazličitiji prostori za organizaciju predavanja, edukacija ili prezentacija. Na raspolaganju su i brojne učionice, predavaonice i dvorane različitih veličina i kapaciteta, organizirane tako da ih je moguće postaviti ovisno o potrebama – u frontalnom i modularnom načinu slaganja ili u kino postavu.

Dio njih opremljen je i računalima što ih čini prikladnima za razne interne ili eksterne edukacije, panele, radionice, konferencije, prezentacije proizvoda i razna druga događanja. Unutar suvremeno uređenog i opremljenog kampusa svima zainteresiranima dostupni su i kabineti opremljeni računalnom i audio opremom te konferencijsko-kongresna dvorana s do čak 215 mjesta, a ugodnijem i bezbrižnijem boravku pridonose dodatni sadržaji poput podzemne garaže i vanjskog parkirališta za bicikle kao i prostor s tuš kabinama i svlačionicom.

Više detalja o Spark Spaceu svi zainteresirani mogu pronaći na službenoj internetskoj stranici.