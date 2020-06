Algebra u sklopu projekta "IT obrazovanje za sigurnije sutra" omogućuje besplatnu edukaciju

Algebra će krajem lipnja 2020. godine nastaviti s provedbom projekta „IT obrazovanje za sigurnije sutra“ kojeg u potpunosti financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti na tržištu rada kako onima koji traže bolje mogućnosti u razvoju karijere, tako i onima koji traže svoj prvi posao.

Projekt "IT obrazovanje za sigurnije sutra" traje sve do siječnja 2021. i omogućio je zainteresiranim potpuno besplatno pohađanje jednosemestralnih programa obrazovanja za digitalna zanimanja. Ukupna vrijednost projekta i ukupni iznos EU potpore iznosi 1.332.994,50 kuna. U sklopu projekta, moglo se aplicirati za web dizajn, održavanje računalnih mreža i administraciju poslužitelja, programiranje Internet aplikacija u programskom jeziku C#, kao i programa stjecanja osnovnih uredskih računalnih vještina – računalni operater i ECDL specijalist.

Od navedenih programa, ostalo je još mjesta na pet dodatnih grupa online edukacije za Računalnog operatera koje kreću 23. lipnja 2020.

Pojedinci koji se prijave i budu odabrani za pohađanje online programa obrazovanja za Računalne operatere morat će osigurati svoje računalo i internetsku vezu. Naime, predavanja će pratiti online, putem virtualnih učionica i putem besplatnih internetskih preglednika (Chrome, Firefox ili Internet Explorer).

Kako bi praćenje nastave bilo što lakše svaki od polaznika dobit će i sve potrebne priručnike u tiskanom formatu, a moći će i cijelo vrijeme trajanja edukacije telefonski ili ostale sustave komunikacije kontaktirati Algebrine mentore kako bi dobili dodatnu podršku.

Svaki polaznik mora zadovoljiti jedan od tri preduvjeta da bi mogao pristupiti online edukaciji iz navedenog programa, a to su:

nezaposleni ste više od 12 mjeseci, stariji od 34 godine, s najviše završenom srednjom školom zaposleni ili nezaposleni između 15 i 34 godine i imate završenu najviše osnovnu školu zaposleni ili nezaposleni imate završenu jednogodišnju, dvogodišnju ili trogodišnju srednju školu, bez obzira na godine starosti

Dodatan plus je svakako da imaju temeljna znanja korištenja računala. Putem projekta "IT obrazovanje za sigurnije sutra" polaznici će svoje vještine moći podići na višu razinu te steći međunarodne ECDL certifikate.

Svi navedeni programi su verificirani, što znači da po završetku dobivate uvjerenje s pravom upisa novog zanimanja u e-radnu knjižicu. Ako ispunjavate gore navedene uvjete, prijavu možete ispuniti ovdje.