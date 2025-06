Primjena tehnologija i AI potkopava temelje obrazovanja: slučaj američke učiteljice koja je "pukla"

Negativan utjecaj tehnologije na obrazovanje

- Glavna teza: „Stvarno, stvarno, stvarno želim govoriti o tome... kako tehnologija uništava obrazovanje."

- Pad čitalačkih sposobnosti: „Ova djeca ne znaju čitati. Jer su imala nekoga tko im je čitao, ili mogu jednostavno kliknuti gumb i nešto će im biti pročitano naglas."

- Skraćen raspon pažnje: „Njihov raspon pažnje se smanjuje. Sve mora biti visokostimulirajuće."

- Pogrešna upotreba tehnologije: „Oni je žele koristiti za zabavu. Ne žele je koristiti za obrazovanje."

Oslanjanje učenika na AI i nedostatak truda

- Minimalan trud u pisanju: „Često sam u razredu tražila da napišu kratak odgovor ili pet rečenica, a oni bi napisali dvije i pol rečenice i rekli: ‚Ne mogu smisliti što još reći', ‚zašto moram odgovarati punim rečenicama?'"

- AI-generirani zadaci: „Na početku godine učenici su mi davali rječite i temeljite eseje koji inače ne bi došli od njih. Provjerila bih ih kroz AI generator i pokazao bi 100% ChatGPT."

- Zabrinutost za buduće vještine: „Nije ih briga kako napisati životopis ili motivacijsko pismo jer će im ChatGPT to učiniti."

Razočaranje učenicima

- Nedostatak angažmana: „Mislim da ova djeca uopće ne mare. Ne mare za to da naprave razliku u svijetu."

- Gubitak vjere: „Nemam puno vjere ni u jedno od ove djece koju podučavam." (Kasnije je pojasnila da je podučavala „nekoliko" pametnih i motiviranih učenika)

- Generacijski izazov: „Ova generacija je stvarno teška."

Poziv na radikalne promjene u obrazovanju

- Prijedlog ograničavanja tehnologije: „Mislim da trebamo odvojiti tehnologiju od ove djece vjerojatno do fakulteta. Nazovite me staromodnom, ali samo pogledajte rezultate testova. Pogledajte stopu pismenosti. Pogledajte statistike. Od vremena kada učenici nisu koristili tehnologiju... do sada."

- Frustracija s administracijom: „Školski odbori i superintendenti i ljudi koji stvarno mogu napraviti tu pravu razliku u svojim školskim okruzima ne slušaju."

Osobni razlozi za odlazak

- Primarna motivacija: „Moj glavni motivator za odlazak bila je plaća. Ali da je cjelokupno iskustvo bilo bolje, mogla sam to izdržati."

- Sustavni slom: „Između plaće, ponašanja i razočaranja, sustav je i mene slomio."

- Završno: „Na kraju je posao postao nepodnošljiv."

Naknadna pojašnjenja dala kroz intervjue u raznim medijima

Nakon što je video postao viralan i privukao medijsku pažnju, Hannah je učinila video privatnim i dala pojašnjenja u kojima ističe: „Voljela bih da se glavna poruka koja se izvukla uglavnom odnosila na to kako je tehnologija utjecala na djecu. Nikad nisam trebala reći da nemam vjere u djecu. Mislim da je ova djeca sposobna za sve, samo trebaju odgovarajuće vodstvo i alate za to."

Istovremeno se ispričala svojim bivšim učenicima: „Ispričavam se svakom učeniku kojeg sam možda podučavala koji je vidio taj video." U kasnijim intervjuima, posebno na Fox & Friends, elaborirala je svoju zabrinutost: „S AI-jem tako pristupačnim djeci danas, bilo je izazovno natjerati djecu da razumiju i kritički razmisle sami o određenim stvarima. Htjela sam podići svijest i obavijestiti ljude kako AI i tehnologija utječe na njihovu djecu ovih dana."