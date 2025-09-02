Stemijev program umjetne inteligencije iz Hrvatske ulazi i u brazilske škole

Hrvatska edukacijska tvrtka Stemi došla je do novog ključnog trenutka u svom poslovanju i otvorila veliko međunarodno tržište Latinske Amerike

Iz domaće edukacijske tvrtke Stemi objavili su veliku vijest, odnosno ostvarivanje novog ključnog koraka u svojem poslovanju. Otvorili su, naime, novo tržište i šire se na škole u brazilu. Važan je to korak za prodor na iznimno veliko međunarodno tržište Latinske Amerike, a vrata tome otvorio je upravo potpisani pilot projekt provođenja Stemijevog programa umjetne inteligencije u brazilskim javnim školama.

Edukacije iz Hrvatske u Brazilu

Stemijevo višegodišnje iskustvo u razvoju edukacijskih programa s naglaskom na praktične projekte i razvoj socijalnih vještina učenika prepoznato je od strane međunarodnih institucija, a sve zahvaljujući podršci Ministarstva financija Republike Hrvatske u okviru Sporazuma za uspostavu EXPLEARN Mehanizma koje je ovo ministarstvo potpisalo s Inter-američkom bankom za razvoj (IDB), bez kojeg ovaj veliki iskorak ne bi bio moguć. EXPLEARN Mehanizam podržava zemlje u razvoju u implementaciji politika produženog školskog dana s ciljem poboljšanja kvalitete i jednakosti obrazovanja u Latinskoj Americi i na Karibima.

Suradnja je započela nakon što su Ministarstvo financija i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u suradnji s IDB-om, organizirali studijski posjet Hrvatskoj koji je uključivao sudjelovanje ministara, državnih tajnika i predstavnika ministarstava i organizacija zaduženih za obrazovanje iz Argentine, Brazila, Ekvadora, Gvatemale, Gvajane, Hondurasa, Paragvaja i Urugvaja.

Brazil se, poput mnogih zemalja Latinske Amerike, suočava s izazovima u razvoju digitalnih kompetencija svoje populacije. Iako nacionalna obrazovna strategija već prepoznaje važnost digitalne kulture i znanja o umjetnoj inteligenciji, školski sustavi često nemaju kapacitete za njezinu kvalitetnu provedbu. Stemi će, u suradnji s obrazovnim vlastima, pomoći u adresiranju upravo tih izazova kroz inovativan pristup koji uključuje istovremenu edukaciju učitelja i učenika.

U prvoj fazi 30 škola

"Veliko zanimanje gostiju iz Latinske Amerike za temu edukacije mladih o umjetnoj inteligenciji otvorilo nam je priliku da predstavimo naš obrazovni program, koji smo razvili sa Infobipom i usavršavamo još od 2020. godine, mnogo prije nego što je generativna umjetna inteligencija postala globalni fenomen.

Naše dugogodišnje iskustvo i konkretni rezultati koje smo ostvarili u Hrvatskoj i na međunarodnim tržištima ostavili su snažan dojam na sudionike, a posebno na predstavnike IDB-a, koji su iskazali interes za lokalizaciju i pilotiranje programa u Brazilu.

U prvoj fazi projekta planiramo implementaciju našeg AI programa u 30 škola na području brazilske savezne države Pará, s proširenjem na još najmanje jednu saveznu državu ili općinu. Očekujemo da će pilot obuhvatiti oko 1.500 učenika u dobi od 12 do 18 godina, uz edukaciju 30 nastavnika koji će provoditi program u učionicama.

Uz ovu inicijativu, započeli smo i razgovore o regionalnom projektu, s ciljem da naša platforma postane ključni edukacijski ekosustav za razvoj tehnoloških talenata diljem Latinske Amerike" – poručio je Marin Trošelj, direktor tvrtke Stemi.