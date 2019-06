Android Q donosi Screen Attention značajku - blokiranje isključenja na novi način

Google je nedavno izbacio četvrtu po redu betu za Android Q. Istu je moguće preuzeti na probu na pojedine uređaje, poput Google Pixela.

Nova inačica Androida trebala bi biti gotova do kolovoza 2019. godine. Barem je takav slučaj bio sa zadnja tri izdanja – Androidom Nougat, Androidom Oreo i Androidom Pie. Od ranije je poznato kako će Android Q donijeti nativnu podršku za tamnu temu, odnosno ista će biti uključena na razini sustava. Zatim, veću kontrolu nad samim aplikacijama, veću sigurnost i druge značajke.

Jedna od novosti koje će stići s Androidom Q je i značajka Screen Attention. Istu je u kodu otkrila ekipa s internetske stranice XDA-Developers. Njezina namjena je da onemogući zatamnjenje i isključivanje zaslona dok korisnik koristi uređaj. Naime, i do sada je bilo moguće u potpunosti isključiti tu opciju ili odrediti minutažu nakon čijeg isteka bi se trebao isključiti zaslon, ali Screen Attention ide korak dalje.

Često se zna dogoditi da kada čitamo duži tekst da se usred čitanja zaslon zatamni, a potom ubrzo i isključi. Rješenja su dva, ili povećati vrijeme isključivanja ili potpuno ugasiti tu opciju. U oba slučaja rezultat je isti, zaslon će se kasnije, ili se uopće neće gasiti, a time će i trošiti bateriju i onda kada ne treba. Screen Attention će stoga na pametan način odrediti kada treba, a kada ne treba isključiti zaslon.

Naime, nova značajka će pomoću prednje kamere pratiti aktivnost korisnika. Dokle god korisnik bude gledao u zaslon neće ga isključiti, sve i da satima čita jedan te isti tekst bez dodirivanja zaslona. No u trenutku da uređaj detektira da je korisnik skrenuo pogled sa zaslona, isti će radi štednje baterije biti isključen.