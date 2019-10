iOS 13 na 50, a iPad OS na 33%

Apple je objavio prve službene podatke koji pokazuju kako je iOS na točno pola puta do potpune dominacije nad iPhoneima, dok se u isto vrijeme iPadOS muči s osvajanjem teritorija

Apple je objavio prve službene rezultate vezano uz zastupljenost svojih mobilnih platformi – iOS 13 i iPadOS. Izvještaj je otkrio kako se iOS 13 nalazi na točno pola puta do potpune dominacije nad iPhoneima, ali i da se iPadOS malčice muči s osvajanjem digitalnih teritorija.

No za to postoji dobar razlog. Iako su obje platforme predstavljene isti dan, tijekom WWDC 2019 konferencije, u opticaj su puštene s odmakom – iOS 13 19. rujna, a iPadOS 30. rujna 2019. godine. Tih jedanaest dana razlike sasvim je dovoljno da rezultat bude ovakav kakav jest – do 15. listopada iOS 13 je preuzelo 50% korisnika, a iPadOS 33%.

Apple zadnjih godinu dana ima običaj objavljivati i podatke vezano uz starije uređaje, a koje su njihovi korisnici odlučili nadograditi na najnoviju inačicu operacijskog sustava. I u ovom slučaju iOS 13 vodi – na svoje uređaje ga je preuzelo 55% korisnika, a iPadOS njih 41%.

Podsjetimo, obje platforme podržavaju veći broj uređaja – iOS 13 podržava 15 različitih iPhonea, a iPadOS 11 različitih iPada. O kojim je točno modelima riječ možete provjeriti ovdje.