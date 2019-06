Softverske novosti predstavljene na Apple WWDC-u

Iako je kolega Petric već napravio kratak rezime najznačajnijih objava na ovogodišnjem Appleov WWDC-u, osvrnut ćemo se na predstavljeno na tradicionalnim keynoteom na kojem je bilo dosta softverskih novosti. Neke od najbitnijih su odvajanje iPada od iOS-a, uvođenje podrške za glasovno upravljanje macOS i iOS uređajima, nove poboljšanje mape, poboljšani tvOS, Apple Watch i drugo.

tvOS 13

Keynote je započeo s novostima vezano uz novi tvOS 13. Nova inačica koja je još uvijek u razvojnoj fazi donosi novi početni zaslon i podršku za više korisnika. Zahvaljujući tome, svatko od ukućana koji na Apple TV kreira vlastiti profil moći će primati osobne preporuke za video sadržaj na temelju ranije odgledanih materijala. Kako Apple TV podržava i igre, Apple je dodao i službenu podršku za kontrolere igraćih konzola Xbox One i PlayStation 4.

U trenutcima kada se Apple TV ne koristi moći će se prikazivati 4K HDR screensaveri. Ove godine Apple je odlučio da zaroni u dubine mora i oceana u čemu mu je pomogao BBC Natural History. Odmah je najavljeno kako će na Apple TV+ servis uskoro stići i 4K filmovi. Apple TV može poslužiti i za slušanje glazbe, a od ove jeseni osim slušanja bit će moguće i pratiti tekstove pjesama u realnom vremenu na velikom ekranu.

watchOS 6

Tim Cook je potom predstavio novi watchOS 6 koji će dobiti i vlastitu trgovinu aplikacijama. Bilo jetu i novih lica za zaslone, od običnih i gradijentnih do solarnih koji se mijenjaju u odnosu na položaj sunca. Dobra je vijest kako će Apple Watch dolaskom nove inačice OS-a biti manje zavisan o iPhoneu, a to znači i kako će autonomija baterija na oba uređaja biti nešto bolja, jer neće biti potrebe za čestom komunikacijom.

WatchOS dobio je i par poboljšanja postojećih aplikacija, Notes će moći bilježiti glasovne poruke, a Health je dobio Activity Trends koji omogućava korisnicima da uspoređuju trenutno prikupljene podatke o sportskim i drugim aktivnostima sa starijim kako bi vidjeli koliko su napredovali ili nazadovali u zadnjih 90 do 365 dana.

Po prvi put na Apple Watch je stigao i kalkulator s dvije Amerikancima bitne značajke – računanjem napojnice te rasporedom računa na više osoba. Za pripadnice ljepšeg spola Apple je dodao i opciju Cycle Tracker koja im pomaže pratiti menstrualni ciklus. Također može ih podsjetiti kada će započeti, ali i kada će im započeti plodni dani. Ova značajka bit će dostupna i na iPhoneu.

Novi watchOS sada može mjeriti i razinu buke iz korisnikove okoline. Budući da je duže izlaganje buci pogubno za sluh, Apple Watch će sada korisnike moći na vrijeme upozoriti na to. Iz Apple su odmah poručili kako im je privatnost korisnika na prvom mjestu te da Apple Watch ne snima, ne pohranjuje i ne šalje ništa što čuje tijekom mjerenja buke.

iOS 13

Kad je u pitanju iOS platforma u novoj 13. inačici naglasak je jednako stavljen kako na performanse tako i na nove mogućnosti. Odmah na početku treba istaći kako je iOS 13 potamnio, odnosno dobio je podršku za Dark Mode. Nekima ovaj podatak neće značiti ništa naročito, no vlasnicima novih iPhonea s OLED zaslonima hoće jer će im tamni mod manje crpiti bateriju.

Face ID u novom iOS-u 13 je 30% brži. Aplikacije su u startu 50% manje, a njihove nadogradnje i 60% manje. Što se pokretanja aplikacija tiče, Apple je i tu načinio znatna poboljšanja, iOS 13 u usporedbi s iOS-om 12 aplikacije pokreće 2X brže. Tipkovnica na iOS uređajima je postala pametnija – sada podržava i Swipe, unos teksta pomicanjem prsta. Music aplikacija je dobila podršku za prikaz tekstova pjesama. Prikaz tekstova je dinamičan, odnosno prikazuje se onaj tekst kojeg se trenutno sluša.

Apple nije imao previše sreće s vlastitim mapama stoga je ih je odlučio redizajnirati iz temelja. Mape su sada detaljnije, imaju novo sučelje, a dobile su i look arround opciju, ekvivalent Googleovom Street Viewu. Sigurnost je također povećana, od sada će korisnici dobivati više informacija o aplikacijama koje zahtijevaju pristup lokaciji korisnika. Za svaku aplikaciju bit će moguće postaviti da svaki put iznova traži dopuštenje za pristup lokaciji korisnika.

Privatnost je također jedan od termina koje se mogao često čuti tijekom keynotea. Apple je najavio kako pokreće vlastiti sustav prijave u servise poput Googlea ili Facebooka - Sing in with Apple. Za to će se koristi Face ID i pritom se neće otkrivati podaci o korisniku. Također korisnik će biti u mogućnosti odrediti želi li s nekim servisom podijeliti svoju email adresu ili ne. Jedna od opcija bit će i Hide My Email – u tom slučaju Apple će kreirati alternativnu adresu koja će biti vidljiva određenom servisu, a sav sadržaj s nje bit će automatski preusmjeren na pravu. Korisnik u svakom trenutku može alternativni email blokirati čime će ujedno odmah i onemogućiti daljnje kontaktiranje od strane servisa za kojeg je email bio kreiran. Potonje se čini kao zgodna zaštita od spama.

Aplikacija Photos je također osjetno nadograđena, stiže novo sučelje i nove mogućnosti. Osim za uređivanje fotografija novi alati će se moći koristiti i za uređivanje videa. Jedna od zgodnih opcija je i mogućnost zakretanja videa. Novosti stižu i po pitanju pretraživanja fotografija – uvodi se AI koji će znati prepoznati duple fotografije. Apple je napravio i manje izmjene po pitanju pregledavanja fotografija. Naime, fotografije će se moći pregledavati prema filterima Days, Month i Years. Ovisno o tome koji se filter odabere tako će fotografije biti posložene.

Siri je također postala pametnija i ugodniji sugovornik. Zahvaljujući Neural TTS značajki Siri sada ima prirodniji izgovor. Stiže integraciji u Apple CarPlay sustav, a u suradnji sa slušalicama (AirPods) i zvučnicima (HomePod) Siri će moći pročitati i odgovoriti na pristigle poruke.

Aplikacija iMessages od jeseni će imati mogućnost prikazivanja telefonskog broja i fotografije ili emojija osobe koja vam je poslala poruku. Ovo će se pokazati naročito bitnim kada vam stigne poruka od nepoznate osobe čiji broj nemate u svom imeniku.

iPadOS

iPad od ove jeseni više neće biti temeljen na iOS-u, već na vlastitom operacijskom sustavu – iPadOS. Zahvaljujući tome vlasnici iPada moći će koristi više prozora od jednom, priključivati USB stikove i memorijske kartice te direktno s fotoaparata prebacivati fotografije na iPad preko aplikacije Files koja je između ostalog dobila i Column View prikaz Početni zaslon je na iPadOS-u također nov. Ikone su gušće raspoređene, odnosno ima ih više, a moguće je i dodavati widgete na zaslon.

Safari na iPadu je također poboljšan te je sada desktop klase. To znači kako je dobio neke značajke kakve do sada nije imao za razliku od desktop inačice. Primjerice, download manager, podršku za tipkovničke kratice, miša, skrol traku, copy, cut, paste, undo i redo opcije preko gesti i drugo. Apple je napomenuo kako su i smanjili latencije njihove digitalne olovke s 20 ms, na 9 ms.

macOS Catalina

macOS Catalina od ove jeseni pogonit će sva Appleova računala, što prijenosna što stolna. Osim očekivanih ispravaka uočenih bugova, macOS je dobio i neke nove mogućnosti. Jedna od bitnijih je podrška za upravljanje macOS i iOS uređajima pomoću glasovnih naredbi. Druga je Sidecar značajka koja omogućava da se na Mac priključi i koristi iPad kao dodatni zaslon. Treća je – Find My značajka koja će pronaći zagubljene Macove i onda kada su stanju pripravnosti. Za lociranje poslužit će se bežičnim mrežama drugih Apple uređaja, drugih korisnika. Sva komunikacija između uređaja je enkriptirana i time je osigurana privatnost svih korisnika, jer ni jedan uređaja ne otkriva ništa što bi moglo otkriti identitet vlasnika.

Zatim, iTunes je konačno otišao u mirovinu, a njegova dosadašnja zaduženja su prešla na aplikacije Apple Music, Apple Podcast i Apple TV. Developerima će se svidjeti Project Catalyst, odnosno mogućnost razvija jedne aplikacije za tri sustava – iOS, iPadOS i macOS. Sve što je potrebno da bi se neka aplikacija pisana za iOS mogla izvoditi i na macOS-u jest u XCodeu uključiti kvačicu pored naziva Mac. Kad smo kod XCodea napomenimo kako je od sada moguće u njemu razvijati i aplikacije za Apple Watch.

Sve developerske inačice dostupne su već sada za preuzimanje, prve javne bete stižu tijekom srpnja, a finalne inačice na jesen. Detaljne informacije možete proučiti u video zapisu ovogodišnjeg WWDC keynotea.