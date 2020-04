macOS Catalina 10.15.5 na MacBookove donosi Battery Health Management

Apple priprema novu nadogradnju za macOS Catalina koja će biti puštena u opticaj kasnije ove godine. Kao i uvijek, uz ispravke bugova i optimizaciju operacijskog sustava stići će i nove značajke od kojih će njihovi korisnici imati koristi. Jedna od njih je Battery Health Management.

Kako joj sam naziv govori nova značajka ticat će se baterija na njihovim laptopima i prema najavi omogućit će da im se produži životni vijek. Naime, svako punjenje baterije od 0 do 100% naziva se ciklus, a svaka baterija ima određeni broj ciklusa koje može podnijeti prije nego joj performanse značajno opadnu. Rezultat pada performansi je kraće vrijeme autonomije, pa se lako dogodi da laptop koji je nekada mogao raditi i više sati na jednom punjenju baterije, nakon dužeg vremena više ne može, odnosno da mu vrijeme rada padne na do npr. sat vremena ili manje.

Kako bi to spriječio Apple je odlučio u iduću nadogradnju macOS Catalina 10.15.5 dodati navedenu značajku. Battery Health Management vodit će brigu o načinu punjenja baterije te će na temelju povijesti punjenja i temperature koja je tada postizana odlučiti na koji je način najbolje napuniti bateriju na MacBooku. Cilj ovoga je smanjiti brzinu kemijskog starenja baterije te joj u konačnici produžiti životni vijek.

Battery Health Management

Od ove značajke posebnu korist će imati korisnici koji svoj MacBook stalno drže na punjaču tijekom rada. Shodno tomu, baterija se tada neće puniti do 100%, već manje do 85 ili 90%. No unatoč tomu macOS će prikazivati kako je baterija napunjena do 100%.

Battery Health Management bit će uključen po defaultu, ali će ga korisnici moći isključiti ako te žele. Novu opciju bit će lako isključiti, jednim klikom na checkbox Battery health management do kojeg će se dolaziti kroz System Preferences – Energy Saver - Battery Health.

Mala napomena, Battery Health Management moći će se koristiti na novijim MacBookovima, koji imaju Thunderbolt 3 port. Dakle, MacBook Pro 2016 i noviji te MacBook Air 2018 i noviji.