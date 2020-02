Goran Car je novi glavni direktor Combisa

Goran Car u Combis dolazi s funkcije direktora Sektora za jezgrenu mrežu i servisne platforme Hrvatskog Telekoma, gdje je proveo četiri godine.

"Goran iza sebe ima bogato iskustvo u tehnološkom sektoru, pokretač je i realizator brojnih ICT inicijativa. S obzirom na smjer razvoja Combisa kao vrhunske tehnološke kompanije vjerujem da će Goran donijeti Combisu novu viziju i snagu, kako za zaposlenike, tako i za korisnike ICT rješenja", istaknuo je ovom prilikom Kostas Nebis, predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma.

Prije karijere u HT-u, Goran Car je dugi niz godina obavljao visoko odgovorne funkcije u Combisu, dokazujući tako svoje kompetencije i dalekosežno razmišljanje. Pokrenuo je razvoj i istraživanje (R&D) za Cloud i zaslužan što je Combis među prvima u Hrvatskoj pokrenuo interne korporativne startupe.

U razdoblju od 2003. do 2016. bio na je na više pozicija unutar Combisa. Između ostalog to su funkcije direktora Strateškog područja za integrirana IT rješenja i usluge, direktora Sektora sistemske integracije, kao i CTO ComClouda. Prethodno je obnašao poziciju menadžera prodaje za telekomunikacijsku industriju te dužnost zamjenika direktora Sektora IP komunikacija.

Goran Car je diplomirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva te magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Rođen je 1977. godine u Koprivnici.

Dosadašnji član Uprave i glavni direktor za prodaju Damir Horvat od 1. ožujka prelazi u Nadzorni odbor Combisa, te nastavlja voditi ICT prodaju u HT grupi.