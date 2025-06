Ivan Jelušić vraća se na .debug kao voditelj i govornik

Neponovljivi Ivan Jelušić nepogrešivi je profesionalac, vrhunski biznismen i nadasve duhoviti Osječanin, suosnivač i CSO uspješnog startupa Orqa, Pobjednik Idea Knockouta 2018, sukreator najuspješnije hrvatske crowdfunding kampanje i prema CESAwardsu najbolji osnivač startupa u Europi, nominiran i za najboljeg osnivača startupa na svijetu... treba li vam još superlativa?

Kao takav, Jelušić je vrlo zaposlen, ali jednom godišnje ipak se bavi svojim omiljenim hobijem, vođenjem programa .debuga na njegovoj glavnoj pozornici, u Laubi, pred više od tisuću posjetitelja. Nakon kraćeg izbivanja (dobro opravdanoga, sjetit će se posjetitelji prošlogodišnje konferencije i kako) vratit će se ulozi voditelja te svojim britkim humorom, šarmom i poznavanjem aktualnih prilika tech scene nesumnjivo obogatiti ionako sadržajan program konferencije.

"Kad me pitaju što mi je draže — otvoriti .debug ili pojesti perkelt od soma na osječkoj promenadi — kažem: .debug, ali samo zato što traje dva dana! Neizmjerno se veselim još jednom izdanju ove tech fešte koja je odavno prerasla sve okvire i postala ono što bi svaki takav event trebao biti: mjesto susreta, učenja, networkinga i dobre zafrkancije. Ako je suditi po onome što se šuška, ovogodišnji .debug će biti produkcijski i sadržajno najjači dosad, a ja ću, kao i uvijek, dati sve od sebe da to na bini izgleda barem upola dobro kao u backstageu", izjavio je uoči novog izdanja .debuga njegov dugogodišnji master of ceremony.

Uz svoju voditeljsku ulogu, Jelušić će sudjelovati i u "fireside chatu" s CEO-om DOK-ING-a te odnedavno bliskim suradnikom Gordanom Pešićem. Ne propustite taj spektakl – nabavite ulaznicu za .debug na vrijeme.