Robert Kopal prelazi na Sveučilište Algebra Bernays

Profesor Kopal će se na Sveučilištu Algebra Bernays posebno posvetiti istraživanju i razvoju u područjima kreativnosti i kritičkog mišljenja u obrazovanju, umjetne inteligencije, rješavanja problema i donošenja odluka, te kibernetičke sigurnosti

Sveučilište Algebra Bernays nastavlja jačati svoje akademske snage. Naime, izv. prof. dr. sc. Robert Kopal od 1. listopada 2025. na tu instituciju dolazi u ulozi višeg znanstvenog suradnika i profesora stručnog studija u trajnom izboru.

Robert Kopal istaknuti je stručnjak s bogatim iskustvom u obrazovanju, privatnom sektoru i državnoj upravi – poznat po pristupu "triple helix" koji povezuje znanost, industriju i javni sektor.

"Velika mi je čast i zadovoljstvo pridružiti se Sveučilištu Algebra Bernays. Veselim se što ću zajedno s kolegama moći doprinijeti interdisciplinarnim istraživanjima i inovacijama u područjima ključnima za razvoj i opstanak u suvremenom okruženju, poput kreativnosti i kritičkog mišljenja te umjetne inteligencije i njihove povezanosti s obrazovanjem i poslovanjem. Vjerujem da upravo povezivanjem znanosti, industrije i javnog sektora možemo stvarati nove vrijednosti i rješenja koja će unaprijediti hrvatsko visoko obrazovanje i učiniti ga još konkurentnijim na globalnoj razini. Nadam se da će moj rad na Sveučilištu Algebra Bernays pridonijeti jačanju akademske izvrsnosti i inspirirati studente da razvijaju znanja i vještine potrebne za izazove budućnosti" – izjavio je Kopal.

U području obrazovanja i znanosti, Kopal je prethodno obnašao funkcije predsjednika Uprave i dekana Effectus veleučilišta, prodekana za R&D na Visokom učilištu Algebra, voditelja diplomskih studija Digitalni marketing i Podatkovni smjer te prodekana za nastavu na Visokoj poslovnoj školi Libertas. Predavao je na brojnim visokim učilištima u Hrvatskoj i inozemstvu, objavio 14 knjiga i preko 70 znanstvenih i stručnih radova, te je dobitnik Povelje Zbora veleučilišta za posebne zasluge u razvoju stručnih studija u Hrvatskoj (2023.).

U privatnom sektoru, Kopal trenutno obnaša dužnost Chief Science Officer-a u startupu SeaCras, priznat od Svjetskog ekonomskog foruma među najboljim inovatorima u području održive plave ekonomije. U tvrtki R&d. Resilient by design obnaša dužnost Chief Science Officera. Prethodno je bio izvršni direktor za R&D u Tokić d.o.o., savjetnik Uprave u IN2 Grupi, te suosnivač i Chief Science Officer u IN2data. Bio je i član nacionalnog tima RH koji je osvojio prvo mjesto na Europskom Big Data Hackathonu 2017. Svojedobno je pisao redovito i za Mrežu.

U državnom i javnom sektoru, Kopal je trenutačno posebni savjetnik predsjednika Vlade RH za nacionalnu sigurnost te član Povjerenstva za etičnu primjenu digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije (CARNET). Prethodno je obnašao funkcije državni tajnik MUP-a RH, glavni obavještajni analitičar MUP-a RH i viši menadžer u POA-i i SOA-i, te sudjelovao u brojnim nacionalnim i međunarodnim analitičkim projektima.

Njegova područja interesa uključuju umjetnu inteligenciju, obrazovanje, kreativnost i inovativnost, teoriju igara, bihevioralnu ekonomiju, analizu socijalnih mreža, klimatske promjene, data science, cyber security i razvoj ljudskih potencijala. Sveučilište Algebra Bernays s nestrpljenjem očekuje doprinos Roberta Kopala u daljnjem jačanju akademske izvrsnosti, interdisciplinarnih istraživanja i inovacija te unapređenju sveučilišnih i stručnih studija u Hrvatskoj i šire.