Rudi Bauer iz kompanije StepStone prešao u WeAreDevelopers

Nakon sedam uspješnih godina na internacionalnim menadžerskim pozicijama u grupaciji StepStone, Rudi Bauer pridružuje se vodećoj evropskoj platformi za IT talente na poziciji Vice President Digital Classified.

"Oduševljeni smo da se Rudi, kao jedan od najpriznatijih donosilaca odluka u tehnološkom HR sektoru, pridružuje upravi WeAreDevelopers-a. Rudi je ostvario impresivne uspjehe pri unapređenju digitalnog oglašavanja u StepStone grupaciji, te se radujemo što ćemo biti u prilici iskoristiti njegovo veliko iskustvo za razvoj WeAreDevelopers biznisa", izjavili su osnivači WeAreDevelopers organizacije, Sead Ahmetović i Benjamin Ruschin.

Rudi Bauer je 28 godina profesionalne karijere u menadžmentu proveo u telekom, IT i oglašivačkoj industriji. Oduvijek iskazuje zanimanje za složene odnose između kompanija i ljudi. "Rat za talente je tek počeo, a ja sam uveren da smo iskusili samo vrh tog ledenog brijega, stoga su nam zaista potrebni istinski stručnjaci koji s jedne strane donose razumijevanje prema ciljnoj skupini, a s druge strane mogu pomoći kompanijama da prepoznaju potrebe i želje te iste ciljne skupine", navodi Rudi Bauer, Vice President Digital Classified pri WeAreDevelopers.

"WeAreDevelopers me impresionirao od prve minute, predstavljajući se kao mjesto za developere koje su kreirali developeri. To je, upravo, ispravan način suočavanja sa prisutnim nedostatkom softverskih developera i IT stručnjaka, odnosno susretanja i upoznavanja oči u oči sa njima."

U najnovijoj epizodi WeAreDevelopers Podcasta, Rudi Bauer otkriva više o motivima pridruživanja organizaciji WeAreDevelopers. Poslušajte cijeli podcast na linku.