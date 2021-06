Voditelj .debuga i ovoga će puta biti fenomenalni Ivan Jelušić, COO osječke Orqe

Najveća developerska konferencija u ovom dijelu svemira zaslužuje i voditelja s najboljim rezimeom: On je pobjednik Idea Knockouta 2018, suosnivač Orqe, sukreator najuspješnije hrvatske crowdfunding kampanje, prema CESAwardsu najbolji osnivač startupa u Europi, čovjek čija je tvrtka nedavno dobila 10 milijuna kuna investicija od fonda rizičnog kapitala Day One Capital… sve to je Osječanin Ivan Jelušić, koji će i ove godine biti voditelj .debuga!

Ivan je svoj prvi voditeljski angažman imao na prvom .debugu u prosincu 2019. godine, a u toj se ulozi toliko dobro snašao da više ne možemo .debug niti zamisliti bez njega.

Evo kako on najavljuje svoj ovogodišnji nastup:

"Iznimno se veselim .debugu, ne samo zato što je tamo ugođaj sjajan, a sadržaj još bolji, nego što je ovo i prvi "pravi" veliki tech event nakon godinu i pol dana! Svi jedva čekamo vidjeti žive ljude oko sebe, pogotovo ako su iz naše tech zajednice. Iako su organizatori morali paziti da gužva ne bude onako velika kao prvi puta, bitno je da se stvari kreću u pravom smjeru. Ne smijemo zaboraviti ni ekipu koja će gledati sve putem streaminga – samo zbog njih morat ćemo napraviti još bolju atmosferu! Priključite se svi .debugu, makar i online, spektakl je zajamčen. Što se mene tiče, sve je isto kao i prije: isti event, isto mjesto, samo drugo godišnje doba…"

