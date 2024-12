Vrhunac reorganizacije Intela: Glavni šef jučer otišao u mirovinu

Pat Gelsinger se pridružio Intelu kao osamnaestogodišnjak nakon diplome na Lincoln Techu. Bio je glavni arhitekt Intelovog procesora četvrte generacije 80486, predstavljenog 1989. godine. Sa 32 godine postao je najmlađi potpredsjednik u povijesti Intela. Godine 2001. imenovan je glavnim tehnološkim direktorom (CTO) Intela, gdje je vodio razvoj ključnih tehnologija, uključujući Wi-Fi, USB te procesorske linije Intel Core i Intel Xeon. Nakon odlaska iz Intela 2009., pridružio se tvrtki EMC kao predsjednik i financijski direktor, a 2012. postao je CEO VMwarea.

Pat Gelsinger, sada već bivši CEO Intela Wikipedia

Pod Gelsingerom niz propuštenih prilika

Tijekom posljednjih godina Intel je pod vodstvom Gelsingera propustio niz ključnih prilika da ostane na vrhu IT industrije. Tvrtka nije uspjela iskoristiti nagli rast tržišta čipova za umjetnu inteligenciju, što je omogućilo Nvidiji da preuzme vodeću poziciju u tom sektoru. Proizvodni problemi i kašnjenja u lansiranju novih tehnologija dodatno su otežali situaciju. Prihodi tvrtke pali su na 54 milijarde dolara u 2023. godini, što predstavlja pad od gotovo trećine u odnosu na 2021. godinu, kada je Gelsinger preuzeo vodstvo.

Očekivani odlazak

Odlazak Gelsingera, koji su svi očekivali, dolazi u trenutku kad Intel planira opsežno restrukturiranje poslovanja. Razmatra se prodaja odjela Altera, koji je kupljen 2015. godine za 16,7 milijardi dolara. Iako se prvotno razmatrala prodaja ili izdvajanje foundry poslovanja, nedavna izvješća ukazuju da će taj dio ostati unutar tvrtke, ali sa smanjenim planovima širenja. Kao dio mjera štednje, Intel je najavio otpuštanje 15% radne snage, što iznosi približno 15.000 zaposlenika.

Značajna državna potpora spašava

Ipak ima nade, jer Intel je u kategoriji kompanija "too big to fail" i od velikog značaja za američku vladu. Zato je Intel osigurao značajnu državnu potporu kroz CHIPS Act. Tvrtka je s Bidenovom administracijom dogovorila financiranje do 7,86 milijardi dolara. Ta sredstva podržat će Intelove planove za ulaganje više od 100 milijardi dolara u SAD, uključujući projekte u Arizoni, New Mexicu, Ohiju i Oregonu. Očekuje se da će ova ulaganja otvoriti više od 10.000 radnih mjesta u tvrtki, približno 20.000 građevinskih poslova i više od 50.000 neizravnih radnih mjesta.

Analitičari upozoravaju da će oporavak zahtijevati vrijeme i značajna ulaganja. Budući CEO će se suočiti s izazovnim zadatkom transformacije kompanije u sve konkurentnijem tržištu čipova. Tvrtka je imenovala privremene co-CEO-e: Davida Zinsnera (izvršni potpredsjednik i financijski direktor) i Michelle Johnston Holthaus, koja preuzima novu poziciju CEO-a Intel Products odjela.