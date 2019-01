BenQ CinePrime W2700 DLP - projektor za kućno kino

BenQ je predstavio novi projektor iz linije CinePrime. Riječ je modelu oznake W2700 DLP koji je namijenjen kućnim korisnicima koji bi od dnevne sobe načinili kućno kino.

CinePrime W2700 projektor temelji se na DLP tehnologiji (Digital Light Processing) te se odlikuje vjernim prikazom boja. Naime, projektor uz 4K razlučivost podržava i 95% DCI-P3 spektra te 100% Rec.709 spektra. Za što veću točnost boja, svaki projektor je prije puštanja u prodaju tvornički kalibriran pomoću specijalnih instrumenata i softverskih alata.

Nadalje, proizvođač navodi kontrast od 30.000:1, osvjetljenje od 2.000 ANSI lumena, podršku za HDR10, HLG i HDR-PRO te mogućnost prikaza do 1,07 milijardi boja. Što se veličine slike tiče, CinePrime W2700 može prikazati sadržaj dijagonale od 30“ do 200“ uz omjer stranica od 16:9. Razlučivost može biti od minimalnih 640 x 480 točaka, pa sve do maksimalnih 3.840 x 2.160 točaka.

Lampa unutar projektora ima 245 W i ovisno o načinu uporabe može raditi između 4.000 i 15.000 sati. Za korisnike koji već nemaju složen audio sustav, za prvu ruku poslužit će i stereo zvučnici koji dolaze s projektorom (2x 5W).

Što se jamstva tiče, BenQ je ovaj projektor pokrio dvogodišnjim jamstvom. No, jamstvo na lampu je kraće – do šest mjeseci ili do 750 sati rada (ovisno što dođe prije). Vrijeme dolaska na tržište trenutno nije poznato, kao ni cijena.