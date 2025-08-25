Samsungov One UI stiže na kućanske aparate uz 7 godina softverske podrške

Samsung je službeno najavio kako će svoje kućanske aparate objediniti pod već dobro poznatim One UI-om, sučeljem koje je do sada bilo rezervirano za njihove mobitele, pametne satove i tablete. Iz Samsunga kažu da ovako žele omogućiti jednostavniju interakciju s uređajima, uvođenje novih funkcionalnosti te dulju podršku za svoje proizvode. U tom kontekstu, najavili su čak sedam godina softverskih nadogradnji za sve Wi-Fi povezive kućanske aparate predstavljene tijekom 2024. godine.

Naime, osim poznatih funkcija One UI-a, korisnici će na svojim aparatima moći koristiti i određene aplikacije te servise, uključujući Bixby asistenta, Samsung TV Plus, Galeriju i druge. Tu je također i integracija sa Smart Thingsom, kao i značajka Now Brief koja omogućuje prikaz svakodnevnih informacija članovima kućanstva, kao što su, primjerice, vremenska prognoza, raspored, prijedlozi recepata i slično. U praksi bi to značilo da će korisnici na ekranu svoga hladnjaka moći vidjeti kada će perilica rublja završiti s ciklusom pranja.

Iz Samsunga ističu i da će neki modeli iz 2024. dobiti i dodatne AI funkcije. Hladnjaci s Family Hub opcijom i 9-inčnim zaslonima tako će dobiti značajku AI Vision Inside, koja prepoznaje uobičajene namirnice, neovisno o tome jesu li zapakirane ili otpakirane. Bixby će također dobiti Voice ID funkcionalnost, što će omogućiti personalizirane odgovore prema glasu korisnika.

Na kraju, spomenimo i da će Samsungova nova generacija pametnih kućanskih aparata također dolaziti s naprednijom zaštitom zahvaljujući sigurnosnom sustavu Knox Security, a bit će zaštićeni i privatnom blockchain tehnologijom Trust Chain koja omogućuje sigurnu međusobnu komunikaciju i nadzor sigurnosnog statusa svakog uređaja.

Više informacija dostupno je ovdje.