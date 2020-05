Amazfit Ares, izdržljiv, lagan i duge autonomije

Huami, sestrinska tvrtka kineskog Xiaomija predstavila je novi pametni sat – Amazfit Ares. Riječ je o laganom i izdržljivom satu kojeg odlikuje uz robustan dizajn odlikuje o dugotrajna autonomija. Proizvođač navodi kako je uz normalnu uporabu bateriju sata potrebno puniti tek jednom u dva tjedna.

Amazfit Ares u mogućnosti je pratiti 70 različitih aktivnosti, odnosno bilježiti podatke dok se njegov vlasnik njima bavi. Svi detektirani podaci obrađuju se preko platforme Firstbeat. Od drugih tehnologija tu je i podrška za GPS te podrška za optički senzor otkucaja srca (BioTracker PPG) i praćenje sna.

Točno vrijeme i ostali podatci prikazuju se preko 1,28“ zaslona u boji. Razlučivost zaslona je 176 x 176 točaka. Od mogućih oštećenja zaslon je zaštićen pomoću Gorilla Glass 3 stakla. Budući je izrađen od plastike ukupna masa mu nije velika – 48 grama.

No to ne znači da nije izdržljiv, bez problema će podnijeti boravak u vodi na dubini do 50 metara (do 10 minuta). Duže kupanje te boravak u bazenima i moru stoga mu neće predstavljati problem.

Na početku teksta smo naveli kako je bateriju potrebno puniti tek jednom u dva tjedna, odnosno u većini slučajeva dva puta mjesečno. No može i rjeđe, primjerice svakih 90 dana. U tom slučaju proizvođač preporučuje gašenje pojedinih funkcija poput Bluetootha, GPS-a i brojača otkucaja srca. Inače kapacitet baterije je 200 mAh. Punjenje baterije traje oko dva sata i odvija se preko magnetskog stalka koji dolazi zajedno sa satom.

S drugim uređajima Amazfit Ares se spaja preko Bluetootha. Podržani su uređaji s Android (5.0 i noviji) i iOS (10 i noviji) platformama. Najprije će biti dostupan na kineskom tržištu, a potom bi trebao stići i na druga tržišta. Cijena na kineskom tržištu iznosi 499 juana što je otprilike isto toliko HRK. U ponudi su dvije boje – crna i vojno zelena (maslinasto zelena).