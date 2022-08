Apple Watch Pro navodno će hvatati satelitski signal

Još se u kolovozu prošle godine „šuškalo“ da će iPhone 13 imati mogućnost hvatanja satelitskog signala. To bi, podsjetimo, koristilo onima koji se nađu u području bez zemaljskog 4G ili 5G signala, no Apple to još nije implementirao u svoje uređaje.

Međutim, kako navodi reporter Bloomberga Mark Gurman u svom najnovijem Power On biltenu, Appleov nadolazeći robusni sat, Apple Watch Pro, navodno će imati satelitske funkcije, koje će uskoro onda stići i na novi iPhone.

„To je korak naprijed u odnosu na trenutnu mogućnost iPhone i Apple Watcha za brzo pozivanje hitnih službi i pružanje lokacija korisnika. Vjerojatnost da imamo iPhone koji može doći do hitne pomoći bez mobilne veze, samo je početak onoga što Apple planira“, objašnjava Gurman.

Istaknuo je da bi korisnici u konačnici mogli imati globalni pristup internetu i da bi redovite telefonske pozive mogli obavljati putem satelitskih veza. Napominje i kako bi kombinacija brzih 5G mreža i satelitskih usluga mogla pretvoriti iPhone u najmoćniji globalni komunikacijski uređaj.

Više informacija o Appleovom robusnom pametnom satu, pročitajte u našem tekstu na sljedećoj poveznici.