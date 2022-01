Garmin predstavio Fenix 7 seriju satova i okrugli Epix s always-on zaslonom u boji

Fenix 7 serija Garminovih pametnih satova nije se našla na ovogodišnjem CES-u kao što se to i očekivalo, no tvrtka ju je sada odlučila predstaviti, uz novi Epix

Nakon što je Garmin nedavno predstavio dva nova pametna sata, Venu 2 Plus i hibridni vivomove Sport, stiže vijest da su osvježili i Fenix 7 seriju koja se, usput, nije pojavila na ovogodišnjem CES-u. Nadalje, tu je i novi Epix, koji je u potpunosti izbacio „kockasti“ dizajn te ga sada krasi always-on zaslon u boji.

Fenix 7

Kao što je to i bilo očekivano, Garminova Fenix 7 serija sastoji se od tri modela – Fenixa 7S od 42mm, 7 od 47mm i velikog 7X od čak 51mm. Prema pisanju The Vergea, 7S i 7 dolaze u „običnim“ verzijama od polimera ojačanog vlaknima, no tu su i Solar Edition te Sapphire Solar Edition inačice za sva tri modela.

Foto: Garmin

Svaka od dvije navedene nadogradnje korisnicima pruža solarno punjenje, dok Sapphire Solar Edition donosi i izdržljivije materijale kućišta, uključujući safirno staklo. Prema navodima Garmina, ovi satovi imaju 54 posto više solarne površine u usporedbi s Fenixom 6X Pro, pa bi tako i baterija trebala trajati duže.

Uz uključeni GPS, iz tvrtke kažu da bi baterija na Fenixu 7S trebala trajati do 90 sati, odnosno 162 sata sa solarnim punjenjem, dok su na „sedmici“ brojke nešto veće – 136 sati bez solarnog i 289 sati sa solarnim punjenjem. Autonomija bi na 7X modelu trebala biti najveća, pa bi korisnici trebali dobiti 213 sati korištenja, odnosno 578 sati uz mogućnost solarnog punjenja.

Fenix 7 serija podržavat će gotovo sve relevantne satelitske sustave, kao i L5 frekvenciju za bolju točnost u, kako kažu iz Garmina, izazovnim GPS okruženjima. Novost je da novi Fenixovi modeli dobivaju i zaslone na dodir, no tvrtka se nije odlučila riješiti gumbi, pa je stari način upravljanja i dalje tu.

Foto: Garmin

Fenix 7X može se pohvaliti i LED svjetiljkom s podesivim crvenim ili bijelim svjetlom, koja se aktivira dvostrukim dodirom. Problema s njenim korištenjem neće imati ni ljevaci ni dešnjaci, a uz to ima i opcijski stroboskopski način rada, idealan za trkače. Drugim riječima, svjetiljka će treperiti crveno kada ruka zamahne prema dolje, a bijelo kada zamahne prema gore.

Kad je riječ o softverskim promjenama, Garmin je dodao i Real-Time Stamina alat koji će pomoći korisnicima da usporede svoju izdržljivost koju bi potencijalno imali pri umjerenom intenzitetu treninga s izdržljivošću koju u tom trenutku ima. Tu je i nova značajka za mapiranje Up Ahead, koja korisnicima pruža uvid u mjesta za odmor, usponima, lokacijama s vodom i drugim zanimljivim točkama staze.

Epix

Nakon što je prva generacija predstavljena prije sedam godina, Garmin je odlučio predstaviti i novi Epix. Naime, kao što je već prethodno spomenuto, tvrtka je odlučila izbaciti „kockasti“ dizajn te je ugradila 1,3-inčni always-on OLED zaslon.

Novi Epix dolazi u tri 47-milimetarska modela te neke značajke dijeli s Fenixom 7 poput, primjerice, gumba, zaslona na dodir te Real-Time Stamina alata. Epix, dakle, nema LED svjetiljku, kao ni podršku za solarno punjenje.

Foto: Garmin

Međutim, Garmin tvrdi da Epix može izdržati do 16 dana korištenja s jednim punjenjem, odnosno šest dana s always-on zaslonom. Oba modela podržavaju push obavijesti, Garmin Pay, pohranu glazbe i sigurnosne značajke.

Također dolaze i s uobičajenim Garminovim zdravstvenim značajkama poput praćenja otkucaja srca, disanja, stresa, energije i spavanja. Cijena za Fenix 7S i 7 započinje od 699,99 dolara te se u jačim inačicama penje na 899,99 dolara, dok 7X model zainteresirani mogu kupiti za 899,99, odnosno 999,99 dolara.

Cijena za Epix je vrlo slična, budući da ga Garmin smatra premium GPS satom, pa će verzija od škriljevca i čelika koštati 899,99, dok će jači bijeli i crni model od titana koštati 999,99 dolara.