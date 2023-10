Google Pixel Watch 2 stiže s boljom autonomijom i ispravlja mane svoga prethodnika

Google je prije godinu dana predstavio svoj prvi pametni sat koji je, prema mišljenjima korisnika, imao pojedine mane poput zastarjelog i neefikasnog Exynos 9110 SoC-a te slabe autonomije. No, druga generacija tvrtkinog pametnog sata, Pixel Watch 2, trebala bi ispraviti te mane i korisnicima pružiti čisto Wear OS iskustvo.

Kad se gleda vanjski dizajn, novi Pixel Watch gotovo je identičan svome prethodniku te i dalje dolazi u samo 41-milimetarskoj inačici. Sat ima 1,2-inčni OLED zaslon rezolucije 384 x 384 te nudi izbor brojčanika u četiri različite kategorije – Accessible, Arc, Gold Digital i Analog Bold. Napravljen je od 100-postotnog recikliranog aluminija, a ima i certifikate IP68 te 5 ATM za vodootpornost. U praksi bi to značilo da mu od prašine neće biti ništa, kao ni od plivanja u slatkoj vodi.

Pixel Watch 2 pogoni 4-nanometarski Snapdragon W5+ Gen 1 SoC uparen s 2 GB RAM-a. Baterija u odnosu na prethodnika nije puno veća, kapacitet joj je 306 mAh, no zbog efikasnijeg SoC-a, autonomija bi trebala biti osjetno bolja. Google obećava 24 sata korištenja s uključenom funkcijom Always On Display te tvrdi da je 30 minuta punjenja dovoljno za 12 sati korištenja sata.

Kao i njegov prethodnik, Pixel Watch 2 ima optičke senzore za praćenje otkucaja srca i očitavanje razine kisika u krvi. No, ovoga bi puta senzori trebali biti precizniji za 40 posto tijekom zahtjevnije fizičke aktivnosti, jer mjere otkucaje srca na nekoliko mjesta na zapešću. Sat također prati razinu stresa i spavanje, a može mjeriti i tjelesnu temperaturu. Mogućnosti očitavanja EKG-a i dalje nema, iako to u ovom rangu nude gotovo svi konkurenti.

Sat dolazi sa 6 mjeseci Fitbit Premiuma koji pomoću AI-ja analizira zdravlje i performanse korisnika na treninzima. Tu su i raznorazne značajke za pomoć kod vježbanja, kao i Emergency Sharing koji u opasnosti automatski šalje lokaciju korisnika pojedinim kontaktima. Remeni sata mogu se mijenjati vrlo jednostavno, kao i na prethodnom modelu, a Google ih u svojoj ponudi ima nekoliko – od tekstilnih pa sve do metalnih.

Pixel Watch 2 moguće je kupiti u Europi po cijeni od 399 eura.