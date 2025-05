Huawei Watch 5 – Elegantni 'čuvar zdravlja' koji mjeri i krutost arterija

SPECIFIKACIJE Ekran 1,5” LTPO AMOLED touchscreen (466 x 466 piksela, ~310 PPI), svjetlina do 3.000 nita, safirno staklo, always-on Senzori Akcelerometar, žiroskop, kompas, optički senzor otkucaja srca, senzor ambijentalnog svjetla, barometar, senzor temperature tijela, ECG, SpO₂, HRV, detekcija arterijske krutosti, taktilni senzor Povezivost Bluetooth 5.2, Wi-Fi (2,4 GHz) Dodaci Zvučnik, mikrofon, IP68/IP69 otpornost na vodu i prašinu, 5 ATM vodootpornost (do 50 m), EN13319 certifikat (do 40 m za ronjenje), rotirajuća krunica, funkcijska tipka, X-Tap senzor Softver HarmonyOS Dimenzije i masa 46 x 46.7 x 11.3 mm; 51g Jamstvo 2 godine

Huawei Watch 5 stiže na tržište kao najnoviji predstavnik visokog ranga pametnih satova i predstavlja najzreliji iskorak kineskog giganta u ovom segmentu. Radi se o satu koji kombinira atraktivan dizajn s impresivnim zdravstvenim funkcijama i solidnom autonomijom, zbog čega će biti zanimljiv i onima koji su u potrazi za alternativom Samsungovoj i Appleovoj Watch Ultri.

Dizajn i zaslon

Mi smo na testiranje dobili crnu inačicu sata s gumenim remenom koja je, barem prema našem mišljenju, najatraktivnija, ponajviše zbog toga što ju se može nositi u svakoj odjevnoj kombinaciji. Watch 5 inače je dostupan u 46 i 42-milimetarskoj inačici kako bi udovoljio različitim veličinama zapešća, a mi smo imali ovaj veći.

Odmah kada smo stavili sat na ruku, osjeti se njegova lakoća. Ima okvir napravljen od titana, kućište od nehrđajučeg čelika i safirno staklo koje štiti od ogrebotina i puknuća, ali vizualno ne donosi radikalne promjene u odnosu na prethodnika. To ne znači da izgleda loše, naprotiv, ali oni koji su očekivali neki jači dizajnerski iskorak u ovoj generaciji, mogli bi ipak ostati pomalo razočarani.

Naime, prednju stranu sata krasi 1,5-inčni LTPO 2.0 AMOLED zaslon s maksimalnih 3.000 nita svjetlina, što čini sat zaista čitljivim čak i pod jakim suncem. Boje također izgledaju poprilično dobro, a zbog LTPO tehnologije, frekvencija osvježavanja može pasti do 1 Hz. U praksi bi to značilo da će always-on prikaz biti štedljiviji nego inače, ali, iskreno govoreći, nismo ga ni uključivali.

Huawei Watch 5 Foto: Matej Markovinović, Bug.hr

Softver

Softversku stranu pokriva aktualna verzija HarmonyOS-a na čije smo animacije i grafiku već navikli koristeći neke od prijašnjih modela Huaweijevih satova. Novost je značajka Gesture Control koja omogućuje upravljanje satom gestama, odnosno pokretima prstiju. Cool trik za pokazati prijateljima u kafiću. Sat je inače kompatibilan s iOS-om i Androidom, ali ako želite preuzeti pojedine third-party aplikacije, osobito one iz Googleovog tabora, dosta toga i dalje dostaje.

Mali minus kod softvera je i to što se gotovo svaka notifikacija na pametnom satu prikazuje s ikonicom poruke, neovisno o tome je li riječ o notifikaciji s WhatsAppa ili pak YouTubea. Nismo sigurni je li to zbog toga što smo sat koristili povezani na beta verziju Huawei Healtha. Izuzev toga, animacije kroz sučelje poprilično su glatke i nismo imali nikakvih problema sa zastajkivanjem. Cijelom ugođaju upravljanja dodatno pridonose i poprilično tanki okviri oko zaslona, kao i kvalitetno napravljena rotirajuća krunica na desnom boku.

X-Tap senzor za mjerenje zdravlja

Kad smo već kod desne bočne strana sata, moramo spomenuti najvažniju stavku – X-Tap senzor koji se aktivira dodirom. Riječ je o Huaweijevoj novoj tehnologiji koja omogućuje takozvanu Health Glance funkciju, mjereći u minutu preko 10 zdravstvenih indikatora, od EKG-a, stresa i respiratornog zdravlja pa sve do udjela kisika u krvi i čak krutosti arterija. Iz Huaweija kažu da je točnost mjerenja usporediva s medicinskom opremom, što nismo mogli testirati, ali je to svakako dobro za znati.

Iako bi neki rekli da se radi samo o gimmicku kako bi Huawei uspješno prodao novi sat, dojma smo da ovo ipak predstavlja jedan realan korak naprijed u pogledu poboljšanja zdravstvenih funkcija. No, kako se taj X-Tap senzor nalazi na desnom boku tik između rotirajuće krunice i tipke, znalo se dogoditi da se aktivira sasvim slučajno u nekim položajima ruke.

Primjerice, pri oslanjanju na ruku ili kod nekih određenih vježbi u teretani (poput bencha), gornji dio dlana dodiruje X-Tap senzor pa se onda zna dogoditi da nehotice uključite mjerenje zdravstvenih parametara. Ostatak senzora već tradicionalno prati otkucaje srca, stres, san i disanje, a tu je i mogućnost praćenja više od 100 sportskih aktivnosti (ako u to ubrajate i e-sport) tako da ništa ne nedostaje.

X-Tap senzor, rotirajuća krunica i tipka Foto: Matej Markovinović, Bug.hr

Baterija i ostale značajke

Huaweijevi pametni satovi inače su poznati po svojoj dugotrajnoj bateriji, a solidnom autonomijom može se pohvaliti i Watch 5, ali samo ako se u obzir uzme da je ovo Huaweijev punokrvni pametni sat, a ne kao, primjerice, GT 5 koji predstavlja kombinaciju fitness trackera i pametnog sata. Drugim riječima, ovo je pametni sat koji donosi naprednije, pametne funkcije i „teže“ sučelje, stoga je autonomija nešto slabija nego na što smo možda navikli.

U našem režimu korištenja, baterija je trajala 4 dana, iako Huawei navodi da u štedljivom načinu traje čak do 11 dana. Uzevši u obzir konkurenciju koja se mora puniti praktični svakodnevno, ovo su sasvim solidne brojke. Tu je i podrška za brzo punjenje, kao i za bežično, tako da nitko ne bi trebao imati pretjeranih problema s baterijom.

Od ostalih značajki, istaknimo podršku za eSim, Bluetooth pozive, offline karte i GNSS sustav Sunflower. NFC plaćanja i dalje nisu dostupna izvan Kine.

Stražnja strana gdje se nalazi ostatak senzora Foto: Matej Markovinović, Bug.hr

Zaključak

Imajući sve to na umu, možemo reći da je Huawei Watch 5 može stati uz bok najjačima na tržištu, ali treba također imati na umu da ekosustav i dalje nije u potpunosti otvoren te da zbog toga neka ograničenja ipak postoje. Nekima će biti minus biti i cijena koja se kreće od 449 do 649 eura, ovisno o modelu sata, ali oni koji mogu to pregrmjeti, imat će kvalitetan sat solidnih specifikacija s vjerojatno najnaprednijim zdravstvenim značajkama na tržištu.