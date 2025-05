Novi Huawei Watch 5 donosi X-TAP tehnologiju, a dolazi uz sjajan poklon

Još od prvog modela predstavljenog 2015. godine, Huawei Watch serija postavlja standarde u industriji spajajući vrhunsku tehnologiju s futurističkim i intuitivnim dizajnom. Najnovija generacija – Huawei Watch 5 – dodatno podiže ljestvicu uz sofisticiranu višesenzorsku X-TAP tehnologiju, revolucionarne mogućnosti praćenja zdravlja, intuitivne geste i iznimnu izradu. Pametni satovi Watch 5 dostupni su u pretprodaji na hrvatskom tržištu. U periodu od 19. svibnja do 30. lipnja uz kupnju Huawei Watch 5 pametnog sata kupci na poklon dobivaju bežične slušalice FreeBuds 6i.

Precizna izrada susreće dizajn budućnosti

Inspiriran Kármánovom linijom, granicom između Zemljine atmosfere i svemira, Huawei Watch 5 dolazi u dva elegantna formata: 42 mm i 46 mm. Oba modela kombiniraju uglađene površine i detaljno izrađene krunice, postižući savršen balans između estetike i funkcionalnosti.

Huawei koristi svoje bogato iskustvo u razvoju boja kako bi predstavio serije Sand Gold i Beige za 42 mm model te Purple za 46 mm. Satovi su izrađeni od nehrđajućeg čelika 904L, istog materijala koji se koristi u luksuznim ručnim satovima, poznatog po vrhunskoj otpornosti na koroziju i dugotrajnom sjaju. Model 46 mm izrađen je od titanija zrakoplovne kvalitete, koji je 45 % lakši i gotovo dvostruko jači od čelika. Oba formata dostupna su i u minimalističkoj izvedbi s čelikom 316L, nudeći korisnicima izbor između kompaktnog i većeg premium dizajna. Svaka verzija opremljena je izdržljivim safirnim staklom poznatim po izuzetnoj tvrdoći i jasnoći.

Huawei Watch 5 dolazi s tri vrste remena – od titanija, fluoroelastomera i kompozitnih materijala. Novi kompozitni remen imitira teksturu kože, ali je bez mirisa, vodootporan i otporan na mrlje. Visokotehnološki remeni od glatke “veganske kože” dolaze u bež i ljubičastoj varijanti, uklapajući se u različite modne stilove.

Huawei X-TAP: nova era praćenja zdravlja

U središtu Huawaei Watch 5 iskustva korištenja pametnog sata nalazi se inovativna višesenzorska X-TAP tehnologija. Ova revolucionarna funkcija objedinjuje EKG, PPG i taktilne senzore u jednom elegantnom sučelju, proširujući mogućnosti praćenja zdravlja izvan standardnog mjerenja na zapešću – sada s preciznim očitanjem s vrha prsta. Riječ je o prvom rješenju u industriji koje koristi distribuirani senzorski modul, značajno povećavajući točnost, brzinu i sveobuhvatnost prikupljenih zdravstvenih podataka.

X-TAP tehnologija razlikuje razine dodira i pritiska, omogućujući jedinstvene interakcije kroz više funkcija sata. Zadržavanjem prsta na senzoru samo tri sekunde korisnici pristupaju opciji One-Tap Health Glance, sveobuhvatnom zdravstvenom izvještaju s 9 ključnih parametara poput varijabilnosti otkucaja srca (HRV) ili razine zasićenosti kisikom (SpO₂), i to u samo 60 sekundi.

Uz pomoć X-TAP-a, Huawei Watch 5 uvodi vrhunsko mjerenje zasićenosti krvi kisikom preko vrha prsta. Mjerenje je brzo i precizno u manje od 10 sekundi zahvaljujući gustoći krvnih žila i tanjoj koži tog područja.

Jednostavne geste, snažni rezultati

Kako bi pojednostavio svakodnevne interakcije, Huawei Watch 5 donosi intuitivne kontrole pokretima: Double Slide i Double Tap. Korisnici mogu jednostavno primati pozive, upravljati glazbom ili daljinski upravljati kamerom na pametnom telefonu, savršeno za situacije kada je dodirivanje zaslona otežano ili nemoguće. Ove geste dostupne su i u odabranim aplikacijama trećih strana, uključujući glasovne pozive unutar društvenih mreža, dodatno povećavajući praktičnost korištenja.

Huawei Watch 5 serija podržava i eSIM, omogućujući korisnicima da ostanu povezani čak i bez telefona što je idealno za sportske aktivnosti ili dinamičan dan. Pametni sat nudi dvostruki način rada baterije, Standard i Battery Saver. Na modelu od 46 mm baterija traje do 4,5 dana u standardnom načinu i do 11 dana u štedljivom. Manji 42 mm model omogućuje do 3 dana standardnog korištenja, odnosno do 7 dana u štedljivom načinu.

Cijene i dostupnost

HUAWEI Watch 5 bit će uskoro dostupan na lokalnom tržištu. Preporučena maloprodajna cijena za pametni sat Huawei Watch 5 46mm Black je 449 eura, Huawei Watch 5 46mm Purple 549 eura, Huawei Watch 5 46mm Titanium 649 eura, Huawei Watch 5 42mm White 499 eura, Huawei Watch 5 42mm Beige 549 eura, a Huawei Watch 5 42mm Gold 649 eura.

Uskoro će se na tržištu moći kupiti i pametni satovi serije Huawei Watch Fit 4 te bežične slušalice FreeBuds 6. Satovi su kompatibilni s Android i iOS sustavima kao i bežične slušalice FreeBuds 6.

Posebne pogodnosti: uz kupnju pametnog sata bežične slušalice na poklon i besplatno korištenje Huawei Health+ aplikacije 3 mjeseca

U periodu od 19. svibnja do 30. lipnja uz kupnju Huawei Watch Fit 4 ili Watch Fit 4 Pro pametnog sata dobivaju se FreeBuds SE2 bežične slušalice na poklon. Svi kupci Huawei Watch 5, Fit 4 i Fit 4 Pro pametnog sata moći će koristiti Huawei Health+ aplikaciju besplatno 3 mjeseca.

Za više informacija posjetite: https://consumer.huawei.com/hr/