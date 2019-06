Polar Ignite sportski sat za 200 eura

Tvrtka Polar najavila je Polar Ignite, novi sat koji će se pridružiti njihovoj ponudi sportskih odnosno fitness satova na tržištu. Ovaj sat se osim ekstenzivnog praćenja fitness aktivnosti može pohvaliti i opcijom praćenja sna.

Karakterizira ga kompaktan dizajn, zaslon na dodir u boji s rezolucijom od 240 x 204 piksela i 5 dana autonomije nakon jednog ciklusa punjenja (to vrijedi za način rada gdje se prikazuje samo sat, dok kod načina rada prilagođenog vježbanju autonomija iznosi 17 sati).

Postoji bilježenje prijeđenih koraka i potrošenih kalorija, praćenje aktivnosti kao što je trčanje, vožnja bicikla, plivanja te drugih aktivnosti na otvorenom.

Funkcija pod imenom FitSpark omogućuje personalizaciju vježbi prema trenutačnom fizičkom stanju korisnika te njegovim mogućnostima oporavka nakon izvedenih vježbi. Zahvaljujući GPS-u moguće je precizno nadzirati prijeđenih udaljenosti, destinacija koja su prijeđene te odrediti ostvarenu brzinu kod vježbanja.

Prikupljenim podacima upravlja se putem Polar Flowa aplikacije koja je dostupna na mobilnim telefonima ili putem web aplikacije (povezivanje s mobilnim uređajima putem Bluetootha, a sinkronizacija putem USB-a). Serene pak uključuje vježbe disanja za opuštanje tijela.

Opcija Nightly Recharge bilježi kvalitetu sna po noći i to uspoređuje s podacima o dnevnom oporavku od vježbi te na taj način daje svoje preporuke što se tiče rasporeda vježbi, poboljšavanja kvalitete sna te općenito same fizičke kondicije korisnika. Druga opcija koja se bavi snom je Sleep Plus Stages koja prati faze sna.

Dimenzije iznose 43 x 43 x 8,5 milimetara, dok s remenom sat teži 35 grama. Polarov sat s cijenom od 199,90 eura s crnim, bijelim i žutim remenom.