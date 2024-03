Samsung Galaxy Watch 7 dolazit će u tri verzije i imat će bolju autonomiju

Prema neslužbeno objavljenim informacijama, Samsungova nadolazeća serija pametnih satova, Galaxy Watch 7, stizat će u tri verzije – Classic, Pro i najvjerojatnije četvrtastoj o kojoj smo nedavno pisali.

Samsungovi novi pametni satovi mogli bi biti predstavljeni već sredinom srpnja tijekom Unpacked događaja, na kojem će, među ostalom, biti prikazani i sklopivi Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 te pametni prsten Galaxy Ring.

Što se tiče specifikacija, navodi se da će serija Galaxy Watch 7 biti pogonjena Samsungovim Exynos W940 SoC-om koji je i do 50 posto energetski učinkovitiji u odnosu na Exynos W930 u aktualnom Galaxy Watchu 6, prenosi GSM Arena.

Iako to ne znači da će i autonomija biti za do 50 posto bolja, korisnici svakako mogu očekivati rjeđe punjenje svojih Galaxy pametnih satova te do 30 posto bolje performanse.