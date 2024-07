Samsung je uz Galaxy Watch 7 predstavio i Galaxy Watch Ultra, najnapredniji pametni sat do sada

Samsung je na Galaxy Unpackedu proširio svoju liniju pametnih satova predstavivši Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra. Dok Watch „sedmica“ predstavlja nasljednika prošlogodišnjeg modela i nosi svojevrsni DNA kojeg mnogi korisnici Samsungovih uređaja već poznaju, Watch Ultra potpuno je novi pametni sat u tvrtkinom asortimanu napravljen na konkurira Appleovoj Watch Ultri.

Galaxy Watch Ultra

Sat se može pohvaliti vodootpornošću od 10 ATM, IP68 certifikatom otpornosti na vodu i prašinu, kao i MIL-STD-810H vojnim standardom. Može izdržati temperature od +55 do – 20 stupnjeva, a iz Samsunga tvrda da može preživjeti i na visinama do 9.000 metara iznad razine more i dubinama do 500 metara ispod razine mora.

Galaxy Watch Ultra dostupan je samo u 47-milimetarskoj inačici te ima 1,5-ični Super AMOLED zaslon rezolucije 480 x 480 i deklarirane vršne svjetline od 3.000 nita. Kućište sata napravljeno je od Grade 4 titana i teži 60,5 grama, a zaslon protiv ogrebotina štiti safirno staklo kakvo se inače može pronaći na skupljim, klasičnim satovima.

Sat je pogonjen novim Exynos W1000 SoC-om napravljenom na 3-nanometarskom procesu, koji, prema internim testovima Samsunga, pruža do tri puta brže CPU performanse od svoga prethodnika. SoC ima 2 GB RAM-a, a baterija kapaciteta 590 mAh navodno može izdržati do 100 sati rada u štedljivom načinu te 48 sati pri uobičajenom režimu korištenja.

Od ostalih funkcija, Galaxy Watch Ultra može pratiti preko 100 sportova, a za zdravlje koristi poboljšani BioActive senzor. Može, također, otkriti i apneju u snu, što je vrlo korisno, kao i nepravilne srčane ritmove, i povišen tlak.

Cijena za Galaxy Watch Ultra iznosi 699 eura.

Galaxy Watch 7

Galaxy Watch 7 dijeli mnoge značajke s Ultrom, uključujući Exynos W1000 SoC, BioActive senzor za praćenje zdravlja te safirno staklo kao zaštitu zaslona. Dostupan je u 40-milimetarskoj inačici s 1,3-inčnim Super AMOLED zaslonom rezolucije 432 x 432 te u većoj, 44-milimetarskoj verziji s 1,5-inčnim zaslonom rezolucije 480 x 480.

Također ima MIL-STD-810H i IP68 certifikate otpornosti na vodu, prašinu i udarce, kao i vodootpornost od 5 ATM.

Galaxy Watch 7 u 40-milimetarskoj inačici košta 319 eura, dok veća verzija košta 349 eura. LTE verzija je skuplja za 40 eura kod manje verzije te 50 eura kod veće verzije.