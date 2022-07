Cloudflare će u Italiji morati blokirati torrent stranice putem svojeg DNS-a

Talijanski je sud naredio poznatom pružatelju internetskih usluga da putem svojeg DNS servisa 1.1.1.1 blokira pristup korisnicima do tri stranice za dijeljenje torrenta, a ostali DNS-ovi mogli bi biti sljedeći

Dvije organizacije koje se bave zaštitom autorskih prava, FIMI i FPM, od suda u Italiji tražile su da se njihova prava zaštite blokiranjem pristupa do piratskih sadržaja. Sudska je tužba bila uspješna, odnosno tužitelji su dobili ono što su tražili – sud je, naime, naredio Cloudflareu da blokira tri stranice za razmjenu torrenta. Cloudflare to mora učiniti putem svojeg besplatnog DNS servisa 1.1.1.1, koji je dio njihovih brojnih usluga internetske infrastrukture, a koje koriste tisuće kompanija i webova diljem svijeta.

Ovo nije prvi puta u Italiji da je slična presuda donesena. Isti pružatelj usluga prije nešto više od dvije godine morao je, iz sličnih razloga, blokirati pristup do 22 domene, za koje je utvrđeno da služe za distribuciju piratskog sadržaja. U sudskom procesu nije im pomogla ni činjenica da su oni tek neutralni pružatelj usluge preusmjeravanja internetskog prometa, niti to što će njihova blokada lako biti zaobiđena korištenjem nekog drugog DNS-a, pa čak niti to što će stranice koje krše autorska prava nakon presude nastaviti funkcionirati.

Omogućavali pristup do blokiranih stranica

Dio pojašnjenja za ovakvu tužbu i presudu dao je Frances Moore, direktor organizacije za zaštitu autorskih prava IFPI: "Usluge Cloudflarea omogućavale su korisnicima pristup do web stranica koje su kršile autorska prava, a već ih je bio blokirao AGCOM, talijanski regulator tržišta telekomunikacija".

Le case discografiche italiane ottengono una fondamentale vittoria a tutela dei diritti della proprietà intellettuale: il Tribunale di Milano ha ordinato a @Cloudflare di bloccare con tutti i mezzi necessari i siti illegali presenti sulla piattaforma ©️https://t.co/s4HkA5jtuo — FIMI (@FIMI_IT) July 18, 2022

Sud je prihvatio navode tužitelja, prema kojima Cloudflare mora učiniti više kako bi spriječio ilegalno raspačavanje sadržaja, pa će tako ova kompanija na svojim DNS poslužiteljima morati blokirati tri tražilice torrenta (kickasstorrents.to, limetorrents.pro te ilcorsaronero.pro).

"Ova presuda otvara vrata i za druge pružatelje sličnih usluga, kao što je Google", poručio je direktor talijanske organizacije za zaštitu autorskih glazbenih prava (FIMI) Enzo Mazza. Ova izjava može se protumačiti kao najava pravnih akcija usmjerenih prema Googleovom servisu Public DNS ili pak OpenDNS-u i sličnima.

Iz Cloudflarea su najavili žalbu. Prema ovoj presudi morat će blokirati sporne stranice u narednih 30 dana, a ako to ne učine, prijete im kazne za svaki dan prekoračenja roka.