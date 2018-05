Nikola tuži Teslu

Nikola Motor Company proizvođač je iz američke savezne države Utah koji se bavi, ili bolje rečeno planira se baviti, proizvodnjom električnih kamiona kojeg umjesto baterija pogone vodikove gorive ćelije. Svoj prvi koncept, Nikola One, predstavili su krajem 2016. godine no još uvijek ga nisu pustili u prodaju. U međuvremenu se pojavio i Nikola Two, koncept koji također još nije zaživio.

Gore: Nikola; Dolje: Tesla

S druge strane, Tesla također priprema svoj kamion, Tesla Semi, koji su predstavili krajem prošle godine i već ga testiraju na ulicama. Obje kompanije, dakle, još nemaju u prodaji električne kamione, već za iste tek primaju rezervacije – no to ih ne sprječava da se zbog njih povlače po sudu.

Naime, iz Nikola Motor Company podigli su tužbu protiv Tesle u kojoj tvrde kako je ova kompanija ukrala ponešto njihovog intelektualnog vlasništva prilikom izrade svojeg Semija. Točnije, riječ je o tri sporne karakteristike koja su u Nikoli zaštitili patentima: obliku trupa, vjetrobranskom staklu "omotanom" oko kabine, te smještaju vozačkih ulaznih vrata. Niti jedna od točaka tužbe ne tiče se, dakle, tehničkih karakteristika nego izgleda same kabine kamiona.

Ovako postavljenu tužbu potkrijepili su i slikama koje bi trebale pojasniti kako je to Teslin Semi kopirao izgled kamiona Nikola One. Plagiranjem su, navode iz Nikole, stvorili zabunu među kupcima koja je rezultirala odljevom prodaje od njih prema Tesli. Zbog toga putem suda traže i odštetu od čak – dvije milijarde američkih dolara.

Kako je kompanija Nikola nastala 2014., a Tesla čak 11 godina prije toga, nije teško zaključiti tko je od koga "posudio" ideju za ime. S druge strane, kada je riječ o kamionima, Nikolin je svjetlo dana ugledao godinu dana prije Teslinoga. Oba krasi, ruku na srce sličan, futuristički dizajn, a čini se kako će na sudu i poroti biti da utvrde tko je od koga ovdje što ukrao ili "posudio".