U Velikoj Britaniji pokrenuta kolektivna tužba protiv Valvea

Je li Valve putem Steama tijekom godina uspio ostvariti monopol nad digitalnim tržištem kompjuterskih videoigara, pa sada preplaćuje digitalni sadržaj?

Tako zasigurno misli Vicki Shotbolt, stanovita borkinja za zaštitu dječjih prava u digitalnom svijetu, a koja je spomenuti nedavno tužila za 656 milijuna funti na londonskom Žalbenom sudu za zaštitu tržišnog natjecanja. I to ne zbog povrede dječjih digitalnih prava, već zbog netom spomenutog preplaćivanja digitalnog sadržaja, a čime je navodno oštećeno čak 14 milijuna britanskih gejmera.

Naime, Valve se optužuje da guši kompeticiju tako što od izdavača zahtjeva pristanak na cjenovne restrikcije. Drugim riječima, ako neki izdavač želi plasirati svoj uradak na Steamu navodno se najprije mora obvezati da dotični nigdje drugdje neće ponuditi po povoljnijoj cijeni, a što zajedno s ekscesivnom provizijom od 30% u konačnici rezultira i ekscesivnim cijenama.

Što će se sve iz ove kolektivne tužbe (popraćene internetskom stranicom prikladno nazvanom „Steam You Owe Us”) još izroditi tek ostaje za vidjeti. Međutim, u slučaju da Shotbolt uspije u svome naumu, svaki bi oštećenik mogao očekivati kompenzaciju u iznosu od 22 do 44 funti.