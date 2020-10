AMD predstavio najbrže procesore na svijetu

Kao što je i najavljeno, AMD je jučer i službeno demonstrirao novu generaciju svojih stolnih procesora za platformu Socket AM4. Novi procesori temeljeni su na arhitekturi Zen 3 i TSMC-jevom 7-nanometarskom procesu, no usprkos dosadašnjoj praksi neće pripadati seriji Ryzen 4000 već Ryzen 5000. Razlog za skok u brojevima je vjerojatno to što su Ryzen 4000 procesori već gotovo godinu dana prisutni u laptopima, pa su u AMD-u zaključili da je bolje prijeći na seriju 5000 kako bi korisnicima bilo jasnije da je riječ o sasvim novom proizvodu.

Broj jezgri / threadova Osnovni takt Turbo takt L3

cache TDP Cijena Ryzen 9 5950X 16 / 32 3.400 MHz 4.900 MHz 64 MB 105 W $799 Ryzen 9 5900X 12 / 24 3.700 MHz 4.800 MHz 64 MB 105 W $549 Ryzen 7 5800X 8 / 16 3.800 MHz 4.700 MHz 32 MB 105 W $449 Ryzen 5 5600X 6 / 12 3.700 MHz 4.600 MHz 32 MB 65 W $299

Za sada je predstavljeno pet najjačih modela iz nove obitelji procesora, koji po broju jezgara prate seriju Ryzen 3000. Na vrhu je očekivano Ryzen 9 5950X, s 16 jezgri, a slijede ga 12-jezgreni Ryzen 9 5900X, 8-jezgreni Ryzen 5800X i 6-jezgreni Ryzen 5 5600X. TDP procesora zadržan je očekivano na istoj razini kao i ranije – 105 W za Ryzene 7 i 9, te 65 W za Ryzen 5. Vršni taktovi su ponešto porasli, na račun korištenja rafiniranijeg 7-nanometarskog procesa koji je iskorišten i za modele 3600XT, 3800XT i 3900XT koji su lansirani na ljeto.

Novost su izbacivanje BOX hladnjaka iz pakiranja za sve modele osim 65-vatnih, što je u neku ruku bilo i najavljeno s 105-vatnim modelima XT koji također nisu imali hladnjake, za razliku od svojih prethodnika. Logika je jednostavna – korisnici koji kupuju ovakve skuplje procesore ionako se planiraju sami pobrinuti za njihovo hlađenje. Druga novost su više cijene – 50 dolara više za sve modele. Ovim potezom AMD se stavio u poziciju da prodaje skuplje procesore od ekvivalentnih Intelovih.

Bahato? Pa pomalo, ali je i očekivano da se bolji proizvod košta više. Iako se radni takt procesora nije mnogo promijenio, arhitektura Zen 3 donijela je golem rast performansi – u prosjeku 19%. To se dakako odnosi i na performanse u aplikacijama koje koriste malen broj jezgri, a u kojima je AMD do sada tradicionalno kaskao za Intelom. Razlika se s iteracijama Zen arhitekture sve više smanjivala, a sa Zenom 3 je AMD napokon i u ovom aspektu postigao dominaciju. To je demonstrirano u popularnom benchmarku Cinebench R20 u kojem prilikom korištenja samo jedne jezgre AMD-ovi procesori dominiraju nad Intelovim.

AMD-ovci su također demonstrirali golem rast performansi u igrama (u prosjeku 26% - 5900X vs 3900XT), a za što je uvelike zaslužno preslagivanje L3 cachea unutar procesora. Dosadašnji su procesori naime imali po četiri jezgre vezane za jedan 16-megabajtni segment L3 cachea. Novi CCX (CPU Core Complex) sada ima osam jezgri koje pristupaju zajedničkom 32-megabajtnom L3 cacheu. Iako je ukupna količina cachea ostala ista u odnosu na stariju generaciju procesora, on se koristi znatno efikasnije, a iz perspektive svake jezgre ga je dvostruko više.

Novi su procesori uz nadogradnju UEFI-ja kompatibilni s postojećim matičnim pločama s čipsetima iz serije 500, a podršku će dobiti i mnoge ploče sa čipsetima iz generacije 400. AMD, kao što vidimo, ovaj put nije lansirao i novi čipset koji bi pratio Ryzene 5000. To ima smisla s obzirom da će sljedeća generacije procesora, temeljenih na arhitekturi Zen 4 i 5-nanometarskom proizvodnom procesu, trebati posve novo ležište za procesor.

Ryzeni 5000 stižu u dućane 5. studenog, a s obzirom na to kakve performanse nude, prilično smo sigurni da će se prodavati kao vruće kifle usprkos nešto višoj cijeni u odnosu na prethodnike.