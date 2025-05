Arctic Freezer 8: Novi kompaktni hladnjaci za procesore

Stigli su novi CPU hladnjaci iz Arctic radionice – serija Freezer 8. Ovi zračni hladnjaci iznimno su kompaktni te predstavljaju značajno poboljšanje u odnosu na tvorničke (stock) hladnjake, zadržavajući pritom kompatibilnost sa SFF (Small Form Factor) kućištima gdje je prostor često ograničen.

S visinom od svega 136 mm, Freezer 8 dizajniran je da se udobno smjesti u širok raspon kućišta, što ga čini izvrsnim izborom za sustave s ograničenim prostorom za hladnjak ili one s visokim RAM modulima. Kako navodi KitGuru.net, za hlađenje su zadužene dvije offset toplovodne cijevi (heatpipes) s izravnim dodirom na bazu te P10 100mm PWM ventilator optimiziran za pritisak. Ventilator može doseći maksimalnu brzinu od 2.300 okretaja u minuti, ciljajući na tihe, ali snažne performanse. Kao dodatna vrijednost i praktičnost, svi hladnjaci Freezer 8 serije dolaze s unaprijed nanesenom visokokvalitetnom MX-6 termalnom pastom.

Serija Freezer 8 dostupna je u četiri varijante kako bi pokrila niz modernih i novijih CPU podnožja. Model Freezer 8A podržava AMD AM5 i AM4 podnožja, dok je Freezer 8i kompatibilan s Intelovim LGA1851 i LGA1700 podnožjima. Obje ove verzije koriste ventilatore s FDB ležajevima za tiši rad.

Dostupne su i namjenske CO verzije (8A CO i 8i CO) s dvostrukim kugličnim ležajevima, namijenjene aplikacijama koje zahtijevaju kontinuiranu, dugotrajnu upotrebu. Neovisno o vrsti ležaja, ovi ventilatori imaju raspon brzine vrtnje između 200 i 2.300 o/min te se spajaju putem 4-pinskog konektora.

Hladnjaci Freezer 8 sada su dostupni po početnoj cijeni od 18,99 € za standardne verzije i 19,99 € za CO varijante. Svi hladnjaci dolaze sa šestogodišnjim jamstvom.