Noctua NA-FH1 novi je 8-kanalni hub za pokretanje do osam ventilatora

Noctua je ovoga tjedna predstavila NA-FH1, novi 8-kanalni hub, koji omogućuje istovremeno pokretanje i upravljanje s do osam PWM ventilatora putem jednog priključka na matičnoj ploči ili samostalnih kontrolera poput NA-FC1.

Prema tvrdnjama austrijskog proizvođača hardvera, NA-FH1 vrlo je fleksibilan i prikladan za stolna računala, ponajviše zahvaljujući podršci za 12 i 5-vatne ventilatore s 4-pinskim PWM i 3-pinskim konektorima.

Istaknuto je, također, da NA-FH1 ima strujne krugove za poboljšanje kvalitete signala, zaštitne sklopove s resetirajućim osiguračima koji se isključuju ako za to bude potreba, a cijeli se hub može napajati putem S-ATA ulaza (za ventilatore od 12 V, do 54 W) ili 4-pinskog PWM ulaza (za ventilatore od 5 i 12 V, do 24 W).

Instalacija ovog huba trebala bi biti jednostavna zahvaljujući magnetskom učvršćenju, kao i praćenje rada pomoću statusnih LED-ica. NA-FH1, inače, ima CE, UKCA i UL certifikate, kao i 6-godišnje jamstvo proizvođača.

Cijena ovog proizvoda iznosi 34,90 eura, a više informacija moguće je saznati na sljedećoj poveznici.