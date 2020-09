Nvidia lansirala ultra snažne Ampere kartice – seriju GeForce RTX 3000

Nvidia je jučer na virtualnom predstavljanju iz "kuhinje" generalnog direktora Jensena Huanga lansirala novu generaciju RTX grafičkih kartica razvijanih pod kodnim imenom Ampere. O Amperu se već mjesecima špekulira, kako u pogledu performansi i potrošnje, tako i u pogledu cijena, a sada napokon sve te informacije možemo staviti na stranu i pogledati što nam je Nvidia doista spremila za ovu blagdansku sezonu.

Kao i obično, predstavljanje nove generacije započeto je s karticama najviše klase, s tim da je ovaj put Nvidia nadmašila očekivanja i predstavila ekvivalent Titan kartice temeljene na arhitekturi Ampere. Da, riječ je o moćnom i golemom GeForceu RTX 3090 s 24 GB GDDR6X memorije i TDP-om od 350 W. Ova golema kartica temeljena je na posve otključanom (pretpostavljamo) GA102 GPU-u koji se sastoji od otprilike 28 milijardi tranzistora, a načinjen je Samsungovim 8-nanometarskim proizvodnim procesom.

Odabir Samsunga za proizvodnju čipova jedna je od većih novosti iz tehnološke perspektive budući da je Nvidia do sad uglavnom koristila usluge tajvanskog TSMC-a. No kako su 7-nanometarske kapacitete TSMC-a zauzeli Apple, AMD i drugi proizvođači, Nvidia se odlučila koristiti Samsungovu tehnologiju koja jest lošija od TSMC-jeve, no istovremeno i košta osjetno manje u pogledu proizvodnih troškova (iz perspektive Nvidije, naravno).

RTX 3090 raspolaže s čak 10.496 CUDA jezgri koje rade uz Boost takt od 1,7 GHz. Tu već vidimo ograničenja Samsungovog procesa – RTX 2080 Ti na 12-nanometarskom TSMC-jevom procesu ide do 1,54 GHz. Samim time glavnina performansi kod Ampere kartica dolazi na račun nove arhitekture, vrlo velikog povećanja broja CUDA jezgri te povišene potrošnje.

RTX 3090 kartice na tržište stižu 24. rujna po preporučenoj cijeni od 1.499 dolara što jesti visoko, no istovremeno je daleko manje od 2.500 dolara koliko je koštao GeForce RTX Titan. RTX 3090 u ponudi će imati ne samo Nvidija u obliku referentnog Founders Edition modela već i brojni drugi partneri poput Asusa, Gigabytea, EVGA-e i slično. Najmoćnija Ampere kartica u odnosu na RTX 2080 Ti nudi više od dva i pol puta veće računske performanse, te slična je situacija i s performansama RT i Tensor jezgri. Kako će to izgledati u igrama ostaje za vidjeti, no Jensen se hvali da je ovo prva kartica dizajnirana za igranje pri razlučivosti 8K.

Sasvim je jasno da će si malo tko moći priuštiti monstruozno moćni, veliki, zagrijani i skupi RTX 3090, no stiže dobra vijest – jeftinije RTX-ice 3000 imaju relativno normalnu cijenu s obzirom na svoje performanse. Odnosno, ne koštaju ništa više nego prethodnice.

GeForce RTX 3080 oslanja se na jednak GA102 GPU kao i RTX 3090, no s podosta manje aktivnih CUDA jezgri – 8.704. Video-memorija je i u slučaju ove kartice novi GDDR6X, s tim da je imamo 10 GB. To jest manje od 11 GB koliko nudi RTX 2080 Ti, no i za 2 GB je više u odnosu na RTX 2080 Super koju ova kartica zapravo smjenjuje. RTX 3080 manjih je gabarita od RTX-a 3090, no rabi jednako dizajniran novi referentni hladnjak što i nije čudno s obzirom na TDP od 320 W – 70 W veći u odnosu na RTX 2080 Super. Za ovu je karticu potrebno izdvojiti 699 dolara što će reći da će na domaćem tržištu koštati oko 6.000 kn, koliko trenutno koštaju modeli RTX-a 2080 Super.

Najslabija predstavljena kartica je GeForce RTX 3070 koja se oslanja na drugačiji GPU – GA104 koji će svoje mjesto naći i u nekim slabijim modelima koji će biti predstavljeni u budućnosti. Ovaj GPU ima 5.888 CUDA jezgri (opet značajno više u odnosu na RTX 2080 Ti), no rabi stariju GDDR6 memoriju "klasičnog" kapaciteta od 8 GB. Na račun manjeg GPU-a ova kartica ima i značajno niži TDP od 220 W što je svega 5 W više u odnosu na energetske zahtjeve modela RTX 2070 Super. Zbog toga ova kartica im i hladnjak starijeg, klasičnog dizajna. Preporučena cijena jednaka je kao kod starijeg modela – 499 dolara, što će reći oko 4.000 kuna na domaćem tržištu. Performanse su pak dvostruko više u odnosu na originalni RTX 2070, bez dodatka Super. Najslabija Ampere kartica u dućane stiže nešto kasnije – tijekom sljedećeg mjeseca.

RTX 3090 RTX 3080 RTX 3070 RTX 2080 Ti CUDA jezgre 10.496 8.704 5.888 4.352 Boost takt 1,7 GHz 1,71 GHz 1,73 GHz 1,54 GHz Takt memorije 19,5 Gb/s GDDR6X 19 Gb/s GDDR6X 16 Gb/s GDDR6 14 Gb/s GDDR6 Memorijsko sučelje 384-bit 320-bit 256-bit 352-bit Video-memorija 24 GB 10 GB 8 GB 11 GB Računske performanse (FP16) 35,7 TFLOPs 29,8 TFLOPs 20,4 TFLOPs 13,4 TFLOPs TDP 350 W 320 W 220 W 250 W GPU GA102 GA102 GA104 TU102 Broj tranzistora 28 milijardi 28 milijardi - 18,6 milijardi Arhitektura Ampere Ampere Ampere Turing Proizvodni proces Samsung 8 nm Samsung 8 nm Samsung 8 nm TSMC 12 nm "FFN"

Nvidia je tijekom prezentacije demonstrirala još dosta novih tehnologija, najavila implementaciju ray-tracinga u neke postojeće i nadolazeće naslove, no s tim svim detaljima pozabavit ćemo se u narednim tjednima i mjesecima. Ono što je bitno je da su nove grafičke kartice stigle, a da je Nvidija lošijem proizvodnom procesu usprkos, uspjela dizajnirati vrlo moćne kartice koje će na nadogradnju ponukati ne samo vlasnike starijih kartica temeljenih na arhitekturi Pascal već i vlasnike modernijih Turinga.

Na odgovor AMD-a s karticama temeljenih na arhitekturi RDNA2 i 7-nanometarskom proizvodnom procesu nećemo dugo čekati, no jasno je da ih čeka vrlo opaka bitka za prijestolje najbržeg goniča piksela.